ВСУ продвинулись на некоторых участках фронта – ISW

Вооруженные силы Украины продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки Донецкой области. Также они отбросили оккупантов к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись к юго-западу от Мирного.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

За прошедшие сутки, 25 января, в Донецкой области позиционные бои продолжались вблизи Бахмута. Столкновения были в районе Васюковки и Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Также позиционные бои продолжались у Новобахмутовки, Степного, Опросного, Спартака, Северного и юго-западнее Авдеевки возле Невельского и Первомайского.

Аналитики ISW отмечают, что украинские силы недавно продвинулись юго-западнее оккупированного Донецка. Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ недавно продвинулись от 500 метров до 1,5 километров вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки, расположенного юго-западнее Донецка.

Кроме того, 25 января украинские войска нанесли удар по учебному полигону российских операторов беспилотников вблизи оккупированного Иловайска Донецкой области.

Между тем российские источники утверждают, что украинская армия нанесла удар по учебному комплексу российской воинской части № 72. 78528 вблизи Покровки восточнее Иловайска. Тогда погибли 24 военнослужащих РФ.

Также Машовец сообщил, что украинские войска отвергли российские силы на 150 метров северо-восточнее Заветного Желания, где действуют подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады и 37-й гвардейской ОМСБр РФ. Обозреватель заявляет, что Силы обороны продвинулись на глубину до одного километра юго-западнее Мирного, расположенного в 16 км северо-западнее Роботиного в Запорожской области.

В ISW сообщают, что накануне позиционные бои продолжались 25 января на восточном (левом) берегу Херсонской области возле Крынок. Впрочем, ни одна из сторон не совершила ни одного подтвержденного продвижения.

Напомним, в США сделали заявление о наступлении армии РФ. Представитель Белого дома Джон Кирби говорит, что Вашингтон пока не видит серьезного наземного наступления армии агрессорки России. Впрочем, он может начаться, когда земля станет жестче.

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