За минувшие сутки в больницы Николаева поступило 9 гражданских раненых

8 марта ранения получили 12 человек.

За минувшие сутки в городские больницы Николаева поступило 12 раненых, из них 9 – гражданские.

Об этом рассказала начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Также по состоянию на утро, 9 марта, ситуация в городе такова:

Все учреждения здравоохранения работают и снабжены в полном объеме медикаментами.

Экстренная медицинская помощь уезжает на вызовы без задержки. Так, всего за двое суток в медучреждения доставлен 121 пациент, из них 70 – каретами быстрой.

Все пациенты, находящиеся на лечении COVID-19, получают необходимую помощь. Кислород в наличии.

Также Ирина Шамрай сообщила, что 7 марта в город пришла большая партия инсулинов.

"Все они распределены и имеются в городских больницах №1, 3, 4, 5, БСМП, детской городской больнице №2. Для того чтобы получить инсулин, нужно обратиться к своему эндокринологу. Запасы в достаточном количестве. В результате российского обстрела 7 марта в городской больнице №3 выбило 65 окон. Медучреждение осталось без тепла, света и Интернет-связи. В течение нескольких часов наши службы все восстановили. Сейчас все в порядке", – говорится в сообщении.

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