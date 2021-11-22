Британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей с семью сиденьями

В списке присутствуют десять моделей.
Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили с семью сиденьями.
Соответствующий рейтинг составили специалисты британского издания WhatCar.
В наши дни, если вам нужен автомобиль на семь мест, у вас большой выбор: есть практичные MPV, которые легко вмещают такое количество пассажиров, и множество более крепких внедорожников, которые также проделают эту работу.
Однако прежде, чем решить, какая модель лучше всего подходит для вас, важно подумать, нужен ли вам большой багажник в случаях, когда все семь сидений используются, предпочитаете ли вы поднятое водительское положение внедорожника и хотите ли вы чего-то, чем не только практично, но еще и приятно управлять.
Итак, вашему вниманию топ-10 машин с пробегом, имеющих семь мест:
- 10. Seat Alhambra;
- 9. Ford S-Max;
- 8. Citroen Grand C4 Spacetourer;
- 7. Skoda Kodiaq;
- 6. Ford Galaxy;
- 5. Volvo XC90;
- 4. Volkswagen Touran;
- 3. Citroen Berlingo;
- 2. Audi Q7;
- 1. Peugeot 5008.
Ранее британцы составили рейтинг самых ненадежных автомобилей современности.