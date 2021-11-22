Британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей с семью сиденьями

В списке присутствуют десять моделей.

Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили с семью сиденьями.

Соответствующий рейтинг составили специалисты британского издания WhatCar.

В наши дни, если вам нужен автомобиль на семь мест, у вас большой выбор: есть практичные MPV, которые легко вмещают такое количество пассажиров, и множество более крепких внедорожников, которые также проделают эту работу.

Однако прежде, чем решить, какая модель лучше всего подходит для вас, важно подумать, нужен ли вам большой багажник в случаях, когда все семь сидений используются, предпочитаете ли вы поднятое водительское положение внедорожника и хотите ли вы чего-то, чем не только практично, но еще и приятно управлять.

Итак, вашему вниманию топ-10 машин с пробегом, имеющих семь мест :

10. Seat Alhambra ;

; 9. Ford S-Max ;

; 8. Citroen Grand C4 Spacetourer ;

; 7. Skoda Kodiaq ;

; 6. Ford Galaxy ;

; 5. Volvo XC90 ;

; 4. Volkswagen Touran ;

; 3. Citroen Berlingo ;

; 2. Audi Q7 ;

; 1. Peugeot 5008.

Ранее британцы составили рейтинг самых ненадежных автомобилей современности.