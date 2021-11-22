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Британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей с семью сиденьями

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Британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей с семью сиденьями

В списке присутствуют десять моделей.

Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили с семью сиденьями.

Соответствующий рейтинг составили специалисты британского издания WhatCar.

В наши дни, если вам нужен автомобиль на семь мест, у вас большой выбор: есть практичные MPV, которые легко вмещают такое количество пассажиров, и множество более крепких внедорожников, которые также проделают эту работу.

Однако прежде, чем решить, какая модель лучше всего подходит для вас, важно подумать, нужен ли вам большой багажник в случаях, когда все семь сидений используются, предпочитаете ли вы поднятое водительское положение внедорожника и хотите ли вы чего-то, чем не только практично, но еще и приятно управлять.

Итак, вашему вниманию топ-10 машин с пробегом, имеющих семь мест:

  • 10. Seat Alhambra;
  • 9. Ford S-Max;
  • 8. Citroen Grand C4 Spacetourer;
  • 7. Skoda Kodiaq;
  • 6. Ford Galaxy;
  • 5. Volvo XC90;
  • 4. Volkswagen Touran;
  • 3. Citroen Berlingo;
  • 2. Audi Q7;
  • 1. Peugeot 5008.

Ранее британцы составили рейтинг самых ненадежных автомобилей современности.

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