Электромобиль Chery за 4,7 тысячи долларов взорвал рынок

За первые сутки на эту машину получено 63 тысячи заявок.

Компания Chery недавно приступила к продаже бюджетного электромобиля QQ под индексом "Ice Cream".

Как сообщает CarNewsChina, этот электрокар вызвал невероятный ажиотаж на рынке Поднебесной.

Отмечается, что на первый день с начала старта продаж этой модели на Chery QQ поступило 63 тысячи заявок и более 16 тысяч человек уже оплатили ля получения этого автомобиля.

Для продвижения новинки среди молодежной аудитории, компания создала в Китае целую экосистему, которую назвала iCar. Под этим же названием в стране массово открываются шоурумы (уже открыты более 1300 пунктов), у них можно заказать электромобиль или оформить ежемесячную подписку на аренду.

Электрический Chery QQ получил угловатый трехдверный кузов с высокой оконной линией и характерными выштамповками. У него маленькие колесики и светодиодная оптика. Габариты машины составляют: 2 980 мм – в длину, 1 496 мм – в ширину и 1 637 мм – в высоту. Колесная база составляет 1 960 мм. Покупатели смогут выбирать из шести пастельных тонов расцветки кузова. Простота и утилитарность продолжаются в салоне модели. Цветной дисплей сочетает функции шкалы приборов и экрана мультимедийной системы с радио и MP3-плеером.

За движение отвечает электромотор мощностью 27 л.с., его питает литий-железофосфатный АКБ. Остальные характеристики пока не разглашаются, но, как ожидается, максимальная скорость нового Chery QQ составит около 100-130 км/ч, запас хода на одном заряде – 120-170 км.

Продажа в Поднебесной стартует до конца ноября 2021 года. Базовая версия будет стоить $4700, а за более укомплектованный вариант просят $6900.

Добавим, что ранее этот автомобиль, очень похожий на Daewoo Matiz (он же Chevrolet Spark), пользовался безумным спросом, в том числе и в Украине. Все благодаря приемлемому дизайну и бюджетной стоимости, а по внешнему виду он практически полностью повторяет другой китайский электромобиль – Wuling Hongguang Mini EV.

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