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Электромобиль Chery за 4,7 тысячи долларов взорвал рынок

Электромобиль Chery за 4,7 тысячи долларов взорвал рынок

Электромобиль Chery за 4,7 тысячи долларов взорвал рынок

За первые сутки на эту машину получено 63 тысячи заявок.

Компания Chery недавно приступила к продаже бюджетного электромобиля QQ под индексом "Ice Cream".

Как сообщает CarNewsChina, этот электрокар вызвал невероятный ажиотаж на рынке Поднебесной.

Отмечается, что на первый день с начала старта продаж этой модели на Chery QQ поступило 63 тысячи заявок и более 16 тысяч человек уже оплатили ля получения этого автомобиля.

Для продвижения новинки среди молодежной аудитории, компания создала в Китае целую экосистему, которую назвала iCar. Под этим же названием в стране массово открываются шоурумы (уже открыты более 1300 пунктов), у них можно заказать электромобиль или оформить ежемесячную подписку на аренду.

Электрический Chery QQ получил угловатый трехдверный кузов с высокой оконной линией и характерными выштамповками. У него маленькие колесики и светодиодная оптика. Габариты машины составляют: 2 980 мм – в длину, 1 496 мм – в ширину и 1 637 мм – в высоту. Колесная база составляет 1 960 мм. Покупатели смогут выбирать из шести пастельных тонов расцветки кузова. Простота и утилитарность продолжаются в салоне модели. Цветной дисплей сочетает функции шкалы приборов и экрана мультимедийной системы с радио и MP3-плеером.

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За движение отвечает электромотор мощностью 27 л.с., его питает литий-железофосфатный АКБ. Остальные характеристики пока не разглашаются, но, как ожидается, максимальная скорость нового Chery QQ составит около 100-130 км/ч, запас хода на одном заряде – 120-170 км.

Продажа в Поднебесной стартует до конца ноября 2021 года. Базовая версия будет стоить $4700, а за более укомплектованный вариант просят $6900.

Добавим, что ранее этот автомобиль, очень похожий на Daewoo Matiz (он же Chevrolet Spark), пользовался безумным спросом, в том числе и в Украине. Все благодаря приемлемому дизайну и бюджетной стоимости, а по внешнему виду он практически полностью повторяет другой китайский электромобиль – Wuling Hongguang Mini EV.

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