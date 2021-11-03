"Шахтер" уступил "Реалу" в Юношеской Лиге УЕФА (видео)

Победителя мата определил единственный гол.

Донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" в матче 4-го тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА. Поединок на стадионе "Альфредо ди Стефано" в столице Испании завершился победой "сливочных" со счетом 1:0.

Решающий гол на 58-й минуте забил форвард "Королевского клуба" Куэро Оскар Аранда.

Таким образом, "Реал" отомстил "Шахтеру" за поражение в 3-м туре Юношеской Лиги УЕФА (2:3) и подвинул горняков на 3-е место в группе. Возглавляет квартет с 10 баллами миланский "Интер". У "Реала" - 7 очков, а у "Шахтера" - 6. Тираспольский "Шериф" идет последним с нулем в графе очков.

В следующем матче "Шахтер U-19" 24 ноября сыграет на выезде с "Интером". "Реал" в этот же день в Молдове встретится с юношеской командой "Шерифа".

Для выхода в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА "Шахтеру" нужно занять первое или второе место.

Первое место будет означать выход в 1/8 финала, а второе – в 1/16 финала.

Ранее ТСН Проспорт писал, что киевское "Динамо" поиздевалось над "Барселоной" и обеспечило себе выход в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

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