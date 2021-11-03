"Шахтар" поступився "Реалу" в Юнацькій Лізі УЄФА (відео)

Переможця мату визначив єдиний гол.

Донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" в матчі 4-го туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА. Поєдинок на стадіоні "Альфредо ді Стефано" в столиці Іспанії завершився перемогою "вершкових" з рахунком 1:0.

Вирішальний гол на 58-й хвилині забив форвард "Королівського клубу" Куеро Оскар Аранда.

Таким чином, "Реал" помстився "Шахтарю" за поразку в 3-му турі Юнацької Ліги УЄФА (2:3) і посунув гірників на 3-тє місце в групі. Очолює квартет з 10 балами міланський "Інтер". У "Реала" - 7 очок, а в "Шахтаря" - 6. Тираспольський "Шериф" йде останнім з нулем у графі очок.

У наступному матчі "Шахтар U-19" 24 листопада зіграє на виїзді з "Інтером". "Реал" цього ж дня в Молдові зустрінеться з юнацькою командою "Шерифа".

Для виходу до плейоф Юнацької Ліги УЄФА "Шахтарю" потрібно посісти перше або друге місце.

Перше місце означатиме вихід у 1/8 фіналу, а друге - в 1/16 фіналу.

Раніше ТСН Проспорт писав, що київське "Динамо" познущалося з "Барселони" та забезпечило собі вихід у плейоф Юнацької Ліги УЄФА.

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