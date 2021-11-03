Електромобіль Chery за 4,7 тисячі доларів підірвав ринок

За першу добу на цю машину отримано 63 тисячі заявок.

Компанія Chery нещодавно розпочала продаж бюджетного електромобіля QQ під індексом "Ice Cream".

Як повідомляє CarNewsChina, цей електрокар викликав шалений ажіотаж на ринку Піднебесної.

Зазначається, що на перший день від початку старту продажу цієї моделі на Chery QQ надійшло 63 тисячі заявок та понад 16 тисяч осіб вже сплатили задля отримання цього автомобіля.

Для просування новинки серед молодіжної аудиторії компанія створила у Китаї цілу екосистему, яку назвала iCar. Під цією ж назвою в країні масово відкриваються шоуруми (вже відкрито понад 1300 пунктів), в них можна замовити електромобіль або оформити щомісячну підписку на оренду.

Електричний Chery QQ отримав незграбний тридверний кузов з високою віконною лінією і характерними виштамповками. У нього маленькі коліщатка і світлодіодна оптика. Габарити машини складають: 2 980 мм - в довжину, 1 496 мм - в ширину і 1 637 мм - у висоту. Колісна база складає 1 960 мм. Покупці зможуть вибирати з шести пастельних тонів забарвлення кузова. Простота та утилітарність продовжується в салоні моделі. Кольоровий дисплей поєднує функції шкали приладів і екрана мультимедійної системи з радіо і МР3-плеєром.

За рух відповідає електромотор потужністю 27 к.с., його живить літій-залізофосфатні АКБ. Інші характеристики поки не розголошуються, але, як очікується, максимальна швидкість нового Chery QQ складе близько 100-130 км/год, запас ходу на одному заряді - 120-170 км.

Продаж у Піднебесній стартує до кінця листопада 2021 року. Базова версія коштуватиме $4700, а за більш укомплектований варіант просять $6900.

Додамо, що раніше цей автомобіль, який дуже схожий на Daewoo Matiz (він ж Chevrolet Spark), користувався шаленим попитом, зокрема й в Україні. Усе завдяки прийнятному дизайну та досить бюджетній вартості, а зовнішнім виглядом він практично повністю повторює інший китайський електромобіль - Wuling Hongguang Mini EV.

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