Самые интересные селекторы АКПП в современных автомобилях

Дизайнеры за все время уже успели переделать каждую деталь и селектор АКПП не исключение.

Еще с давних времен селектор КПП – это был обычный рычаг, который торчал то ли с пола, то ли с руля и выполнял важную функцию – переключение передач. Но время идёт, автомобили становятся все сложнее и появляются новые тренды. Теперь селектор некоторых авто – это произведение искусства.

Дизайнеры стали уделять большое внимание этой детали, и некоторые действительно удивляют, об этом на своем сайте сообщило издание Autoblog.

Моностабильный переключатель

Именно компания BMW начала первой использовать подобные переключатели. С первого взгляда кажется, что это обычный традиционный селектор но все не так. Он больше походит на джойстик, поскольку здесь отсутствует стержень, а движется лишь небольшая деталь, развевающаяся над центральным туннелем, тогда как нижняя часть остается неподвижной. Конечно, после того, как баварцы начали устанавливать подобные селекторы на все свои модели, другие автопроизводители тоже подтянулись. Теперь такие модные "девайсы" можно увидеть в автомобилях Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mercedes-AMG, Mini, Nissan, Infiniti, Volvo и Polestar.

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Уменьшенный моностабильный переключатель

Большинство автомобильных дизайнеров прибегают к минимализму, так что не удивительно, что даже популярный моностабильный селектор также подвергся этой тенденции. Принцип работы остался таким же, но сам переключатель стал просто маленький. Надо отметить, что для некоторых автомобилей такое решение значительно украсило внешний вид панели. Таких малышей можно встретить, например, в автомобилях Audi S3 и e-Tron GT, Porsche 911 и Taycan, Volkswagen Golf R и Golf GTI.

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Поворотная шайба

Эта маленькая деталь полностью изменяет дизайн салона. Не каждый ведь поймет, что этой шайбой переключаются передачи, а не например, песни в мультимедиа. Такая конструкция просто заменяет движение при переключении с вверху-вниз или восток-запад вращающимся движением. В более дорогих автомобилях шайба имеет автоматический привод, так что когда авто в режиме "сна", она прячется в панель, что тоже интересно. Такой переключатель имеют Chrysler Pacifica, Dodge Ram, Jeep Grand Cherokee и Wagoneer, многие модели Jaguar.

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Переключатель на стойке руля нового поколения

Такой тип селектора первым широко внедрили в компании Mercedes-Benz. Сделали это для того чтобы освободить место на центральной консоли. После того как к нему все привыкли, автопроизводитель начал вводить его во все свои модели, кроме некоторых автомобилей AMG. Некоторые автомобилисты так и не привыкли к такому селектору и постоянно путают его с выключателями стеклоочистителей и на этот случай автомобиль имеет защиту и не даст переключить передачу на ходу. Такой селектор можно найти в автомобилях Tesla и Lucid.

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Переключение передач кнопками

Такое решение очень лаконичное и простое, оно также экономит место на центральной консоли, и реализуется так же, как моностабильный переключатель, только вместо качелей передачи выбираются кнопками. Такой селектор вы увидите в автомобилях Aston Martin, Hyundai и Jaguar I-Pace.

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Джойстик

Принцип также очень похож на моностабильный переключатель от BMW, но с некоторыми отличиями. Для того чтобы включить задний ход на Toyota Prius второго поколения, нужно сместить шифтер влево и вверх. На некоторых моделях автомобилей имеется дополнительный режим под буквой B, который обеспечивает торможение двигателем при движении вниз по склону.

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Сенсорный экран и телепатия

После обновления Tesla Model S получила новый тип переключения передач. Теперь система автомобиля умеет "предсказывать" желаемое направление движения, на основе того, какие препятствия автомобиль "видит" и под них уже сама выбирает передачу. Конечно у Tesla остался и традиционный селектор на руле, так что кто не доверяет "колдовству" Илона Маска может им не пользоваться.

iXBT

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