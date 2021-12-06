Оказался на линии огня: в Херсонской области мужчина подстрелил парня

Оказался на линии огня: в Херсонской области мужчина подстрелил парня

Подросток пошел на охоту со своим дядей.

В Херсонской области подросток получил огнестрельное ранение в лицо во время охоты со своим дядей.

Об этом говорится на странице полиции Херсонской области Facebook.

Уведомление о госпитализации 14-летнего парня поступило от медицинских работников Скадовска. Парня впоследствии перевезли в Херсонскую детскую областную больницу для проведения операции. У него была ранена левая часть лица.

Потерпевший рассказал, что находился на охоте вместе со своим 28-летним дядей. Во время охоты мужчина увидел, как взмывает утка, направил на нее ружье и выстрелил. В момент выстрела 14-летний юноша оказался на линии огня. Поэтому он получил несколько дробей в лицо.

Правоохранители установили, что 28-летний мужчина был трезв, а его оружие официально зарегистрировано.

Полиция открыла уголовное производство по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия и неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении. Расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

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Напомним, в Ровенской области во время охоты погиб 40-летний мужчина. Его случайно застрелил знакомый.

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