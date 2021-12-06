Опинився на лінії вогню: у Херсонській області чоловік підстрелив хлопця

Підліток пішов на полювання зі своїм дядьком.

У Херсонській області підліток отримав вогнепальне поранення в обличчя під час полювання зі своїм дядьком.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Повідомлення про госпіталізацію 14-річного хлопця надійшло від медичних працівників Скадовська. Хлопця згодом перевезли до Херсонської дитячої обласної лікарні для проведення операції. У нього було поранена ліва частина обличчя.

Потерпілий розповів, що перебував на полюванні разом зі своїм 28-річним дядьком. Під час полювання чоловік побачив, як злітає качка, направив на неї рушницю та вистрілив. У момент пострілу 14-річний хлопець опинився на лінії вогню. Саме так він отримав декілька дробин в обличчя.

Правоохоронці встановили, що 28-річний чоловік був тверезий, а його зброя офіційно зареєстрована.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про недбале зберігання вогнепальної зброї та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Розслідування триває. Якщо провина чоловіка буде доведена, йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

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Нагадаємо, у Рівненській області під час полювання загинув 40-річний чоловік. Його випадково застрелив знайомий.

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