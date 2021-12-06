Злата Огнєвіч у корсеті еротично постояла навкарачки, спершись на стілець

Артистка взяла участь у відвертій фотосесії.

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила прихильників новою пікантною фотосесією.

Артистка взяла участь у зніманнях для видання JetSetter. Як розповіла Злата, на цю історію вони з командою надихнулися одним з випусків шоу "Холостячка", де зірка продемонструвала перед чоловіками пристрасний танець в стилі кабаре.

jetsetter.ua

На знімках Огнєвіч постає у відвертих позах та в сміливих образах – у тугих корсетах, боді, сукні-льолі та у розкішному капелюшку.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

У інтерв'ю Злата розповіла, який для неї ідеальний формат стосунків:

"Кохання — це не про хворобливі та залежні стосунки, що приносять страждання. Насамперед це про автономію, коли обидва партнери самодостатні по життю, у професії, у своєму світогляді. І тільки тоді, коли ці дві самодостатні особистості мають достатню силу та фундамент, вони можуть створювати унікальний союз, який буде завжди в розвитку", - зазначила артистка.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

jetsetter.ua

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч була головною "Холостячкою" другого сезону. У фіналі співачка обрала бізнесмена Андрія Задворного.

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