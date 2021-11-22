Йшли до цвинтарю: у Тернопільській області мисливець підстрелив бабусю та дитину

У бабусі і дівчинки - легкі тілесні ушкодження.
Неподалік села Свидова Чортківського району чоловік під час полювання поранив 61-річну жінку та 7-річну дитину.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей.
Поранення отримали жінка та її семирічна онучка. Вони йшли до цвинтарю вздовж поля.
У ході перевірки стало відомо, що дозволи на полювання чоловіки мали, документи на зброю також. Цей факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Триває слідство.
Нагадаємо, у Чигирині мисливець випадково підстрелив чоловіка. Того швидко доправили до лікарні та прооперували.
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