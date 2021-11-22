У Литві за перевезення мігрантів затримали українців

У Литві за перевезення мігрантів затримали українців

Наразі українців затримано.

За перевезення нелегальних мігрантів у Литві затримали двох громадян України. Один був зупинений у Шальчинінкайському районі, а інший – у Вилкавішському районі.

Про це повідомляє Delfi.

У першому випадку прикордонники зупинили Toyota Prius із польськими номерами. В автомібілі перебувало семеро нелегалів. У другому випадку українець віз сімох нелегалів на Dacia Lodgy з польськими номерами.

За інформацією видання, громадян України затримано.

Зауважимо, біженці знову намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. Вони штурмували нелегали польський кордон у районі Черемхи.

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