У Литві за перевезення мігрантів затримали українців

Наразі українців затримано.
За перевезення нелегальних мігрантів у Литві затримали двох громадян України. Один був зупинений у Шальчинінкайському районі, а інший – у Вилкавішському районі.
Про це повідомляє Delfi.
У першому випадку прикордонники зупинили Toyota Prius із польськими номерами. В автомібілі перебувало семеро нелегалів. У другому випадку українець віз сімох нелегалів на Dacia Lodgy з польськими номерами.
За інформацією видання, громадян України затримано.
Зауважимо, біженці знову намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. Вони штурмували нелегали польський кордон у районі Черемхи.
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