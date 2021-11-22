В Литве за перевозку мигрантов задержали украинцев

Сейчас украинцы задержаны.

За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое граждан Украины. Один был остановлен в Шальчининкайском районе, а другой – в Вилкавишском.

Об этом сообщает Delfi.

В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами. В автомобиле находились семь нелегалов. Во втором случае украинец вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy с польскими номерами.

По информации издания, граждане Украины задержаны.

Заметим, беженцы снова пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. Они штурмовали нелегалы польскую границу в районе Черемухи.

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