В Литве за перевозку мигрантов задержали украинцев

Сейчас украинцы задержаны.
За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое граждан Украины. Один был остановлен в Шальчининкайском районе, а другой – в Вилкавишском.
Об этом сообщает Delfi.
В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами. В автомобиле находились семь нелегалов. Во втором случае украинец вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy с польскими номерами.
По информации издания, граждане Украины задержаны.
Заметим, беженцы снова пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. Они штурмовали нелегалы польскую границу в районе Черемухи.
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