Найцікавіші селектори АКПП в сучасних автомобілях

Дизайнери за весь час вже встигли переробити кожну деталь авто і селектор АКПП не виключення.

Ще з давніх-давен селектор КПП – це був звичайний важіль, який стирчав чи то з підлоги чи то з керма та виконував важливу функцію – перемикання передач. Але час минає, автомобілі стають все складніші та з’являються нові тренди. Тож тепер, селектор деяких авто – це витвір мистецтва.

Дизайнери стали приділяти багато уваги цій деталі, і деякі дійсно дивують, про це на своєму сайті повідомило видання Autoblog.

Моностабільний перемикач

Саме компанія BMW почала першою використовувати подібні перемикачі. З першого погляду, здається, що це звичайний традиційний селектор та все не так. Він більше походить на джойстик, оскільки тут відсутній стрижень, а рухається лише невеличка деталь, що майорить над центральним тунелем, тоді як нижня частина залишається непорушною. Звісно, після того, як баварці почали встановлювати подібні селектори на всі свої моделі, інші автовиробники також підтягнулись. Тепер такі модні “девайси” можна побачити в автомобілях Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mercedes-AMG, Mini, Nissan, Infiniti, Volvo та Polestar.

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Зменшений моностабільний перемикач

Більшість автомобільних дизайнерів вдаються до мінімалізму, тож не дивно, що навіть популярний моностабільний селектор також підпав під цю тенденцію. Принцип роботи залишився такий самий, але сам перемикач став просто маленький. Треба зазначити, що для деяких автомобілів, таке рішення значно покрасило зовнішній вигляд панелі. Таких “малюків” можна зустріти, наприклад, в автомобілях Audi S3 та e-Tron GT, Porsche 911 та Taycan, Volkswagen Golf R та Golf GTI.

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Поворотна шайба

Ця маленька деталь повністю змінює дизайн салону. Адже не кожний зрозуміє, що цією шайбою перемикаються передачі, а не пісні в мультимедіа. Така конструкція просто замінює рух при перемиканні з вгору-вниз чи схід-захід обертовим рухом. В більш дорогих автомобілях шайба має автоматичний привод, тож коли авто в режимі “сну”, вона ховається у панель, що також цікаво. Такий перемикач мають Chrysler Pacifica, Dodge Ram, Jeep Grand Cherokee та Wagoneer, багатьох моделях Jaguar.

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Перемикач на стійці керма нового покоління

Такий тип селектору першими широко впровадили в компанії Mercedes-Benz. Зробили це для того, щоб звільнити місце на центральній консолі. Після того, як до нього усі звикли, автовиробник почав запроваджувати його у всі свої моделі, окрім деяких автомобілів AMG. Деякі автомобілісти так і не звикли до такого селектору, та постійно плутають його з вмикачами склоочисників та на цей випадок автомобіль має захист і не дасть переключити передачу на ходу. Також такий селектор можна знайти в автомобілях Tesla та Lucid.

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Перемикання передач кнопками

Таке рішення дуже лаконічне і просте, воно також економить місце на центральній консолі, та реалізовується так само, як моностабільний перемикач, тільки замість гойдалки передачі обираються кнопками. Такий селектор ви побачите в автомобілях Aston Martin, Hyundai та Jaguar I-Pace.

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Джойстик

Принцип також дуже схожий на моностабільний перемикач від BMW, але з деякими відмінностями. Для того, щоб ввімкнути задній хід на Toyota Prius другого покоління потрібно змістити шифтер ліворуч та вгору. На деяких моделях автомобілів є додатковий режим під літерою “B”, який забезпечує гальмування двигуном при руху вниз схилом.

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Сенсорний екран та телепатія

Після останнього оновлення Tesla Model S отримала новий тип перемикання передач. Тепер система автомобіля вміє “передбачати” бажаний напрямок руху, на основі того, які перешкоди автомобіль “бачить” і під них вже сама обирає передачу. Звісно у Tesla залишився і традиційний селектор на кермі, тож хто не довіряє “чаклунству” Ілона Маска може ним не користуватися.

iXBT

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