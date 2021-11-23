Старенький минивэн Dodge превратили в полноценный автодом

Большая кровать, полноценная кухня и уютная жилая зона, все, что нужно для удобного путешествия.

Мужчина из Сан-Диего давно мечтал о доме на колесах, но походив по салонам и увидев ценники, он быстро придумал план "Б". Он взял старенький Dodge Grand Caravan 2008 года выпуска и переработал его в автодом.

Своим результатом он поделился на странице Facebook.

Автомобиль передвигается, как обычный минивэн, но когда заглядываешь внутрь начинается магия. В задней части авто разместилось полноценное жилье со спальным местом и прочими удобствами только в миниатюрном формате.

facebook dodge

Чтобы превратить подержанный автомобиль в настоящий кемпер мужчине понадобилась помощь профессионального столяра, ранее занимавшегося изготовлением яхт. Для того чтобы конструкция жилой части была прочной, было решено изготовить ее из высококачественного бруса балтийской березы и прочных дощечек, а для пола выбрали виниловую плитку.

Для того чтобы выезд на природу был максимально комфортным, к кемперу добавили все необходимое: кондиционер, систему отопления, кровать, а также небольшую кухню с раковиной, холодильником и микроволновкой – ее пришлось оборудовать в задней части Grand Caravan. А чтобы не скучать по вечерам, конструкторы установили 13-дюймовый телевизор и неплохую аудиосистему.

facebook dodge

Чтобы все это "богатсво" работало, дополнительно в пол встроили мощную батарею емкостью 100 ампер-часов. Для ее "подкормки" можно использовать солнечную панель или газовый генератор.

Сам автомобиль за 13 лет и 117 тысяч километров пробега неплохо сохранился. Так что особых проблем при эксплуатации не будет. Владелец уже наигрался со своим домом на колесах и выставил его на продажу за 24 тысячи долларов. (636 000 гривен)

Но если этот кемпер слишком тесен для вас, предлагаем ознакомиться с огромным домом на колесах, состоящий из тягача и трейлера.