Украинцы стали отказываться от автомобилей из США

Вместо этого начали отдавать предпочтение машинам из Европы.

С января по октябрь 2021 года украинские номерные знаки получили почти 424 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Как сообщает Институт исследований авторынка, украинцы начали отказываться от машин из США, однако начали отдавать предпочтение автомобилям из Евросоюза.

Пик импорта наблюдался в сентябре и октябре. Для аналитики использовалась обезличенная информация о конкретных экспортно-импортных операциях, публикуемая Государственной таможенной службой Украины на государственном Портале открытых данных. В то же время речь идет именно о странах экспорта, а не о изготовлении автомобиля.

Так, несмотря на распространенный миф относительно популярности автомобилей из Америки, статистика говорит: абсолютное большинство подержанных легковых автомобилей в 2021 году было приобретено в странах Европейского Союза. Оттуда с января по октябрь 2021 года украинцы привезли 311 тысяч легковых автомобилей с пробегом, это — 63,6% от общего количества.

из стран Америки (США, Мексика, Канада) за этот период украинцы приобрели 140 тысяч подержанных машин (28,6% от общего количества);

из других стран мира (в том числе Грузии и Кореи) в Украину экспортировали соответственно остальные 38 тысяч "легковушек" с пробегом (7,8%).

Пик ввоза автомобилей из стран Америки был зафиксирован в мае: украинцы ввезли оттуда 16,8 тысячи подержанных машин. С июня по октябрь наблюдается количественный спад импорта "американских" машин. В октябре было достигнуто минимума: 10,5 тысячи подержанных машин из стран Америки. Это может явиться следствием кризиса мировой автомобильной промышленности. Из-за невозможности купить новый автомобиль, на вторичный рынок стало попадать меньше автомобилей. Высокий спрос при малом предложении привел к увеличению цены, в результате объемы продаж снизились, потому что покупка авто из США стала менее выгодной.

С "европейскими" машинами все наоборот: с мая по октябрь происходил постоянный количественный рост, а в октябре зафиксирован максимум — 50 тысяч подержанных авто в течение месяца. Это может быть связано с периодом льготного оформления так называемых "евроблях", а также с "перетеканием" части покупателей из "американского" сегмента.

Доля подержанных автомобилей из стран США сократилась еще больше. В январе 2021 года из общего количества импортируемых автомобилей с пробегом, 41,4% были экспортированы из стран Америки. Это месячный максимум в 2021 году. Машин, экспортируемых из стран ЕС, составило 49,2%. С мая по октябрь доля "американских" машин сокращалась. По итогам второго месяца осени, их доля составляет всего 16,5%, это минимум в 2021 году. Доля автомобилей из Европейского Союза в октябре была максимальной: 78,3% от общего количества.

В заключение отмечается, что автомобили из Америки уступают европейским, однако с завершением периода льготной "легализации" так называемых "евроблях" ситуация может измениться. Украинский авторынок как живой организм: растет и развивается, приспосабливается к новым условиям и постоянно трансформируется. Главное в этом процессе то, что выигрывает от этого конечный потребитель: у него есть право выбора, откуда и какой автомобиль купить, а большая конкуренция способствует более качественному оказанию услуг по доставке и продаже автомобилей.