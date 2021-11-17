Українці почали відмовлятись від автомобілів із США

Натомість, почала надаватись перевага машин з Європи.

Від січня до жовтня 2021 року українські номерні знаки отримали майже 424 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, українці почали відмовлятися від машин із США, проте почали віддавати перевагу автівкам із Євросоюзу.

Зазначається, що пік імпорту спостерігався у вересні та жовтні. Для аналітики використовувалася знеособлена інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій, що публікується Державною митною службою України на державному Порталі відкритих даних. Водночас йдеться саме про країни експорту, а не виготовлення автомобіля.

Так, незважаючи на поширений міф щодо популярності автомобілів з Америки, статистика говорить: абсолютна більшість вживаних легковиків у 2021 році була придбана у країнах Європейського Союзу. Звідти від січня до жовтня 2021 року українці привезли 311 тисяч легкових авто з пробігом, це — 63,6% від загальної кількості.

із країн Америки (США, Мексика, Канада) за цей період українці придбали 140 тисяч вживаних машин (28,6% від загальної кількості);

із інших країн світу (в тому числі Грузії та Кореї) в Україну експортували відповідно решту 38 тисяч "легковиків" із пробігом (7,8%).

Пік ввезення автомобілів з країн Америки був зафіксований у травні: українці ввезли звідти 16,8 тисяч вживаних машин. Від червня до жовтня спостерігається кількісний спад імпорту "американських" машин. У жовтні було досягнуто мінімуму: 10,5 тисяч вживаних машин з країн Америки. Це може бути наслідком кризи світової автомобільної промисловості. Через неможливість купити новий автомобіль, на вторинний ринок стало потрапляти менше автомобілів. Високий попит за малої пропозиції призвів до збільшення ціни, в результаті об’єми продажів знизилися, бо купівля авто з США стало менш вигідною.

Із "європейськими" машинами усе навпаки: із травня по жовтень відбувався постійний кількісний ріст, а у жовтні зафіксований максимум — 50 тисяч вживаних авто протягом місяця. Це може бути пов’язано із періодом пільгового оформлення так званих "євроблях", а також із "перетіканням" частини покупців з "американського" сегменту.

Частка вживаних автомобілів з країн США скоротилася ще більше. У січні 2021 року із загальної кількості імпортованих авто з пробігом, 41,4% були експортовані з країн Америки. Це — місячний максимум у 2021 році. Машин, експортованих із країн ЄС, було 49,2%. Від травня до жовтня частка "американських" машин скорочувалась. За підсумками другого місяця осені, їх частка становить лише 16,5%, це — мінімум у 2021 році. Частка автомобілів з Європейського Союзу натомість у жовтні була максимальною: 78,3% від загальної кількості.

Наостанок зазначається, що автомобілі з Америки поступаються європейським, проте із завершенням періоду пільгової "легалізації" так званих "євроблях" ситуація може змінитися. Український авторинок — як живий організм: росте та розвивається, пристосовується до нових умов та постійно трансформується. Головне у цьому процесі те, що виграє від цього кінцевий споживач: у нього є право вибору, звідки та який автомобіль купити, а велика конкуренція сприяє якіснішому наданню послуг із доставки та продажу автомобілів.