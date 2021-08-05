В Киеве на Крещатике 7 августа ограничат движение

В Киеве на Крещатике 7 августа ограничат движение

На Крещатике выполнят текущий ремонт покрытия.

В столице на улице Крещатик частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 7 августа.

На Крещатике выполнят текущий ремонт покрытия.

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Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

7 августа будут работать на участке от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни.

Работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Напомним, на проспекте Валерия Лобановского ограничено движение до 9 августа из-за среднего ремонта. Там обновляют дорожное покрытие.

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