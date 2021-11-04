В Сети появились первые фото нового хэтчбека MINI

На рынок эта модель должна выйти в 2023 году.

Британская компания MINI анонсировала новое поколение своего классического хэтчбека.

Об этом сообщает BMW Blog.

Пока автомобиль показали в камуфляжной пленке, однако некоторые выводы о произошедших с моделью изменениях уже можно сделать. На снимках отражена электрическая версия, на что указывают "заглушка" на месте радиаторной решетки и отсутствие патрубков выпускной системы. В то же время от традиционных ДВС компания не откажется: ожидается появление бензиновых и дизельных модификаций.

bmwblog.com

От предшественника новая модель будет отличаться светотехникой, оформлением передней и задней панелей, другими бамперами. Но пропорции и всеобщая стилистика сохранятся неизменными. К 2027 году электромобили составят половину от общих мировых продаж бренда, а полная электрификация модельного ряда запланирована на начало следующего десятилетия.

Производство хэтчбека нового поколения будет организовано в британском Оксфорде. В 2025 году с его конвейера начнет сходить родственный кабриолет. Хэтчбек MINI, в свою очередь, появится у дилеров в 2023 году.

bmwblog.com

Что же касается других моделей MINI, то в ближайшем будущем поколение сменит Countryman – ожидается, что эта модель существенно увеличится в габаритах и будет сравнима по размерам с BMW X1. На смену нынешнему Clubman придет электрический Traveller. В то же время MINI будет развиваться на китайском рынке: там наладят выпуск электрокаров марки на совместном предприятии с Great Wall.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку