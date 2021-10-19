Xiaomi рассекретила дату начала производства собственных электромобилей

Первой "зеленой" моделью компании должен стать седан.

Компания Xiaomi раскрыла подробности о сроке начала производства собственных электромобилей.

Так, по информации CNBC, по словам генерального директора техногиганта Лея Цзюня, работа над первенцем Xiaomi идет ускоренными темпами, что позволит ему запустить серийное производство собственных электромобилей в первой половине 2024 года.

Интересно, что сразу после этого заявления стоимость акций Xiaomi в Гонконге выросла более чем на пять процентов, до $2,89, что стало самым большим дневным ростом в процентах с 12 мая.

Xiaomi анонсировала собственного автомобиля в марте нынешнего года. Позже компания создала специальное подразделение для работы над автомобилями — Xiaomi Automobile. В сентябре сообщалось, что над первым электромобилем работают 300 человек, а теперь Цзюнь рассказал уже о 450 сотрудниках нового научно-технического центра, а также о десятках договоров, заключенных с разными партнерами.

Уставный капитал вновь созданного подразделения составил 10 миллиардов юаней, или 1,55 миллиарда долларов. В марте же Xiaomi пообещала вложить в разработку электрокаров еще 10 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Что касается первого электрокара Xiaomi, то на данный момент известно, что это будет седан, хотя планы еще могут измениться.

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