Тайваньский производитель iPhone Foxconn представил три электромобиля: что о них известно

Тайваньский производитель iPhone Foxconn представил три электромобиля: что о них известно

Они выйдут на рынок в 2021 году.

Тайваньская компания Foxconn, которая производит технику для Apple, представила три электрокара Model C, Model T и Model E.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Они разработаны в сотрудничестве с тайваньским автопроизводителем Yulon Motor Co Ltd и выйдут на рынок в 2023 году. Model С — компактный кроссовер, Model Е — седан, разработанный в сотрудничестве с Pininfarina, а Model Т — автобус.

motor1.com

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Готовясь к началу производства этих новых электрических моделей, Foxconn купил бывший завод стартапа Lordstown Motors в США, где планирует собирать электромобили.

В этом году компания также приобрела завод по производству чипов в Тайване. Foxconn заявила, что хочет стать "мировым производителем автомобилей нового поколения".

Компания не обнародовала все технические характеристики своих первых электромобилей, хотя сообщила, что кроссовер сможет разгоняться до 100 километров в час всего за 3,8 секунды. Прогнозируемая дальность хода составит около 700 километров.

motor1.com

Model E будет иметь 750 лошадиных сил и разгоняться до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

Ранее сообщалось, что Apple хочет сотрудничать с мировым автопроизводителем в создании своего электрокара.

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