Тайванський виробник iPhone Foxconn представив три електромобілі: що про них відомо

Тайванський виробник iPhone Foxconn представив три електромобілі: що про них відомо

Вони вийдуть на ринок у 2021 році.

Тайванська компанія Foxconn, яка виробляє техніку для Apple, представила три електрокара Model C, Model T та Model E.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Вони розроблені у співпраці з тайванським автовиробником Yulon Motor Co Ltd та вийдуть на ринок у 2023 році. Model С - компактний кросовер, Model Е - седан, розроблений у співпраці з Pininfarina, а Model Т - автобус.

motor1.com

Готуючись до початку виробництва цих нових електричних моделей, Foxconn купив колишній завод стартапу Lordstown Motors у США, де планує збирати електромобілі.

У цьому році компанія також придбала завод по виробництву чіпів у Тайвані. Foxconn заявила, що хоче стати "світовим виробником автомобілів нового покоління".

Компанія не оприлюднила всі технічні характеристики своїх перших електромобілів, хоча повідомила, що кросовер зможе розганятися до 100 кілометрів на годину всього за 3,8 секунди. Прогнозована дальність ходу становитиме близько 700 кілометрів.

motor1.com

Model E буде мати 750 кінських сил та розганятися до 100 км/год всього за 2,8 секунди.

Раніше повідомлялося, що Apple хоче співпрацювати зі світовим автовиробником у створенні свого електрокара.

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