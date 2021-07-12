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Победители чемпионатов The International по Dota 2

Победители чемпионатов The International по Dota 2

Победители турниров The International по Dota 2 и их выигрыши.

7–17 октября в Бухаресте должен состояться чемпионат The International 10 по Dota 2. Это крупнейшее событие дисциплины за последние два года, так как турнир в 2020-м был отменен из-за пандемии. На ивенте разыграют общий фонд в $40 млн.

Предлагаем вспомнить победителей The International за все предыдущие годы, составы их команд и заработанные призовые.

The International 2011

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Чемпион: Natus Vincere.

Общий призовой фонд турнира: $1,6 млн.

Награда победителю: $1 млн.

Украинский клуб Natus Vincere стал первым победителем мирового чемпионата по Dota 2 еще до официального релиза игры. Об этой победе снят не один документальный фильм. Мировая слава и рекордный на то время выигрыш в $1 млн стали неплохой основой для дальнейшего развития клуба.

В гранд-финале игроки NAVI победили китайскую команду EHOME со счетом 3:1.

Состав:

  • Иван "Artstyle" Антонов;
  • Данил "Dendi" Ишутин;
  • Александр "XBOCT" Дашкевич;
  • Клемент "Puppey" Иванов;
  • Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов.

The International 2012

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Чемпион: Invictus Gaming.

Общий призовой фонд турнира: $1,6 млн.

Награда победителю: $1 млн.

Китайский коллектив Invictus Gaming победил в гранд-финале Natus Vincere со счетом 3:1, доказав силу своего региона.

Состав:

  • Чэнь "Zhou" Яо;
  • Ло "Ferrari_430" Фэйчи;
  • Цзян "YYF" Цэнь;
  • Вонг Хок "ChuaN" Чуан;
  • Цзэн "Faith" Хунда.

The International 2013

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Чемпион: Alliance.

Общий призовой фонд турнира: $2,8 млн.

Награда победителю: $1,4 млн.

Шведская команда Alliance впервые прошла на чемпионат и показала впечатляющий результат, удивив соперников вариативностью своей игры. В гранд-финале она обыграла NAVI со счетом 3:2

Состав:

  • Джонатан "LodA" Берг;
  • Густав "s4" Магнуссон;
  • Хенрик "AdmiralBulldog" Анберг;
  • Джерри "EGM" Лундквист;
  • Йоаким "Akke" Актералл.

The International 2014

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Чемпион: Newbee.

Общий призовой фонд турнира: $10,9 млн.

Награда победителю: $5 млн.

Китайская команда Newbee в начале турнира показала не самые лучшие результаты, но по его ходу становилась все сильнее, и в гранд-финале обошла Vici Gaming со счетом 3:1.

Состав:

  • Чэнь "Hao" Чжихао;
  • Чжан "Mu" Пан;
  • Чжан "xiao8" Нин;
  • Ван "Banana" Цзяо;
  • Ван "SanSheng" Чжаохуэй.

The International 2015

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Чемпион: Evil Geniuses.

Общий призовой фонд турнира: $18,4 млн.

Награда победителю: $6,6 млн.

Американский коллектив Evil Geniuses полагался на вдумчивую стратегию, которая его не подвела, и позволила обыграть CDEC Gaming в гранд-финале со счетом 3:1. Эта победа также отметилась тем, что участнику "Злых гениев" Саиду Сумаилу "SumaiL" Хассану на тот момент было всего 15 лет.

Состав:

  • Клинтон "Fear" Лумис;
  • Саид Сумаил "SumaiL" Хассан;
  • Саахил "UNiVeRsE" Арора;
  • Кертис "Aui_2000" Лин;
  • Питер "ppd" Дагер.

The International 2016

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Чемпион: Wings Gaming.

Общий призовой фонд турнира: $20,7 млн.

Награда победителю: $9,1 млн.

Китайская команда Wings Gaming громко заявила о себе на турнирах в 2016 году, но, ни до, ни после, столь впечатляющих результатов не показала. Клуб был расформирован в 2017-м. В тот же период игроки Wings Gaming очень усердно тренировались, посвящая Dota 2 большую часть своего времени, что и сказалось на их умениях.

В гранд-финале Wings Gaming победили Digital Chaos со счетом 3:1.

Состав:

  • Чу "shadow" Цзэюй;
  • Чжоу "bLink" Янг;
  • Чжан "Faith_bian" Жуйда;
  • Чжан "y`" Йипинг;
  • Ли "iceice" Пэн.

The International 2017

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Чемпион: Team Liquid.

Общий призовой фонд турнира: $24,7 млн.

Награда победителю: $10,8 млн.

Европейская команда Team Liquid разгромила в гранд-финале чемпиона The International 2014 Newbee со счетом 3:0. В ее составе выступали игроки, которые отлично знали свои позиции и обладали хорошим пулом героев.

Состав:

  • Лассе "MATUMBAMAN" Урпалайнен;
  • Амер "Miracle-" аль-Баркави;
  • Иван "MinD_ContRoL" Бориславов;
  • Марун "GH" Мерхей;
  • Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.

The International 2018

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Чемпион: OG.

Общий призовой фонд турнира: $25,5 млн.

Награда победителю: $11,2 млн.

В 2018 году европейский коллектив OG был на чемпионате аутсайдером, его победа многих удивила. В гранд-финале он едва не уступил китайскому PSG.LGD, но все же выиграл со счетом 3:2.

Состав:

  • Анатан "ana" Фам;
  • Топиас "Topson" Таавитсайнен;
  • Себастьян "7ckngMad" Дебс;
  • Йессе "JerAx" Вайникка;
  • Йохан "N0tail" Сундштайн.

The International 2019

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Чемпион: OG.

Общий призовой фонд турнира: $34,3 млн.

Награда победителю: $15,6 млн.

В 2019 году игроков OG уже воспринимали серьезно, но это не слишком помогло их противникам. В полуфинале верхней сетки европейцы вновь обыграли PSG.LGD, а в гранд-финале победили чемпиона The International 2017 Team Liquid со счетом 3:1.

OG стала первой командой, которая дважды выиграла мировой чемпионат по Dota 2.

Состав:

  • Анатан "ana" Фам;
  • Топиас "Topson" Таавитсайнен;
  • Себастьян "7ckngMad" Дебс;
  • Йессе "JerAx" Вайникка;
  • Йохан "N0tail" Сундштайн.