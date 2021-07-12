Победители чемпионатов The International по Dota 2

Победители турниров The International по Dota 2 и их выигрыши.

7–17 октября в Бухаресте должен состояться чемпионат The International 10 по Dota 2. Это крупнейшее событие дисциплины за последние два года, так как турнир в 2020-м был отменен из-за пандемии. На ивенте разыграют общий фонд в $40 млн.

Предлагаем вспомнить победителей The International за все предыдущие годы, составы их команд и заработанные призовые.

The International 2011

Чемпион: Natus Vincere.

Общий призовой фонд турнира: $1,6 млн.

Награда победителю: $1 млн.

Украинский клуб Natus Vincere стал первым победителем мирового чемпионата по Dota 2 еще до официального релиза игры. Об этой победе снят не один документальный фильм. Мировая слава и рекордный на то время выигрыш в $1 млн стали неплохой основой для дальнейшего развития клуба.

В гранд-финале игроки NAVI победили китайскую команду EHOME со счетом 3:1.

Состав:

Иван "Artstyle" Антонов;

Данил "Dendi" Ишутин;

Александр "XBOCT" Дашкевич;

Клемент "Puppey" Иванов;

Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов.

The International 2012

Чемпион: Invictus Gaming.

Общий призовой фонд турнира: $1,6 млн.

Награда победителю: $1 млн.

Китайский коллектив Invictus Gaming победил в гранд-финале Natus Vincere со счетом 3:1, доказав силу своего региона.

Состав:

Чэнь "Zhou" Яо;

Ло "Ferrari_430" Фэйчи;

Цзян "YYF" Цэнь;

Вонг Хок "ChuaN" Чуан;

Цзэн "Faith" Хунда.

The International 2013

Чемпион: Alliance.

Общий призовой фонд турнира: $2,8 млн.

Награда победителю: $1,4 млн.

Шведская команда Alliance впервые прошла на чемпионат и показала впечатляющий результат, удивив соперников вариативностью своей игры. В гранд-финале она обыграла NAVI со счетом 3:2

Состав:

Джонатан "LodA" Берг;

Густав "s4" Магнуссон;

Хенрик "AdmiralBulldog" Анберг;

Джерри "EGM" Лундквист;

Йоаким "Akke" Актералл.

The International 2014

Чемпион: Newbee.

Общий призовой фонд турнира: $10,9 млн.

Награда победителю: $5 млн.

Китайская команда Newbee в начале турнира показала не самые лучшие результаты, но по его ходу становилась все сильнее, и в гранд-финале обошла Vici Gaming со счетом 3:1.

Состав:

Чэнь "Hao" Чжихао;

Чжан "Mu" Пан;

Чжан "xiao8" Нин;

Ван "Banana" Цзяо;

Ван "SanSheng" Чжаохуэй.

The International 2015

Чемпион: Evil Geniuses.

Общий призовой фонд турнира: $18,4 млн.

Награда победителю: $6,6 млн.

Американский коллектив Evil Geniuses полагался на вдумчивую стратегию, которая его не подвела, и позволила обыграть CDEC Gaming в гранд-финале со счетом 3:1. Эта победа также отметилась тем, что участнику "Злых гениев" Саиду Сумаилу "SumaiL" Хассану на тот момент было всего 15 лет.

Состав:

Клинтон "Fear" Лумис;

Саид Сумаил "SumaiL" Хассан;

Саахил "UNiVeRsE" Арора;

Кертис "Aui_2000" Лин;

Питер "ppd" Дагер.

The International 2016

Чемпион: Wings Gaming.

Общий призовой фонд турнира: $20,7 млн.

Награда победителю: $9,1 млн.

Китайская команда Wings Gaming громко заявила о себе на турнирах в 2016 году, но, ни до, ни после, столь впечатляющих результатов не показала. Клуб был расформирован в 2017-м. В тот же период игроки Wings Gaming очень усердно тренировались, посвящая Dota 2 большую часть своего времени, что и сказалось на их умениях.

В гранд-финале Wings Gaming победили Digital Chaos со счетом 3:1.

Состав:

Чу "shadow" Цзэюй;

Чжоу "bLink" Янг;

Чжан "Faith_bian" Жуйда;

Чжан "y`" Йипинг;

Ли "iceice" Пэн.

The International 2017

Чемпион: Team Liquid.

Общий призовой фонд турнира: $24,7 млн.

Награда победителю: $10,8 млн.

Европейская команда Team Liquid разгромила в гранд-финале чемпиона The International 2014 Newbee со счетом 3:0. В ее составе выступали игроки, которые отлично знали свои позиции и обладали хорошим пулом героев.

Состав:

Лассе "MATUMBAMAN" Урпалайнен;

Амер "Miracle-" аль-Баркави;

Иван "MinD_ContRoL" Бориславов;

Марун "GH" Мерхей;

Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.

The International 2018

Чемпион: OG.

Общий призовой фонд турнира: $25,5 млн.

Награда победителю: $11,2 млн.

В 2018 году европейский коллектив OG был на чемпионате аутсайдером, его победа многих удивила. В гранд-финале он едва не уступил китайскому PSG.LGD, но все же выиграл со счетом 3:2.

Состав:

Анатан "ana" Фам;

Топиас "Topson" Таавитсайнен;

Себастьян "7ckngMad" Дебс;

Йессе "JerAx" Вайникка;

Йохан "N0tail" Сундштайн.

The International 2019

Чемпион: OG.

Общий призовой фонд турнира: $34,3 млн.

Награда победителю: $15,6 млн.

В 2019 году игроков OG уже воспринимали серьезно, но это не слишком помогло их противникам. В полуфинале верхней сетки европейцы вновь обыграли PSG.LGD, а в гранд-финале победили чемпиона The International 2017 Team Liquid со счетом 3:1.

OG стала первой командой, которая дважды выиграла мировой чемпионат по Dota 2.

Состав:

Анатан "ana" Фам;

Топиас "Topson" Таавитсайнен;

Себастьян "7ckngMad" Дебс;

Йессе "JerAx" Вайникка;

Йохан "N0tail" Сундштайн.

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