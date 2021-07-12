Победители чемпионатов The International по Dota 2

Победители турниров The International по Dota 2 и их выигрыши.
7–17 октября в Бухаресте должен состояться чемпионат The International 10 по Dota 2. Это крупнейшее событие дисциплины за последние два года, так как турнир в 2020-м был отменен из-за пандемии. На ивенте разыграют общий фонд в $40 млн.
Предлагаем вспомнить победителей The International за все предыдущие годы, составы их команд и заработанные призовые.
The International 2011
Чемпион: Natus Vincere.
Общий призовой фонд турнира: $1,6 млн.
Награда победителю: $1 млн.
Украинский клуб Natus Vincere стал первым победителем мирового чемпионата по Dota 2 еще до официального релиза игры. Об этой победе снят не один документальный фильм. Мировая слава и рекордный на то время выигрыш в $1 млн стали неплохой основой для дальнейшего развития клуба.
В гранд-финале игроки NAVI победили китайскую команду EHOME со счетом 3:1.
Состав:
- Иван "Artstyle" Антонов;
- Данил "Dendi" Ишутин;
- Александр "XBOCT" Дашкевич;
- Клемент "Puppey" Иванов;
- Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов.
The International 2012
Чемпион: Invictus Gaming.
Общий призовой фонд турнира: $1,6 млн.
Награда победителю: $1 млн.
Китайский коллектив Invictus Gaming победил в гранд-финале Natus Vincere со счетом 3:1, доказав силу своего региона.
Состав:
- Чэнь "Zhou" Яо;
- Ло "Ferrari_430" Фэйчи;
- Цзян "YYF" Цэнь;
- Вонг Хок "ChuaN" Чуан;
- Цзэн "Faith" Хунда.
The International 2013
Чемпион: Alliance.
Общий призовой фонд турнира: $2,8 млн.
Награда победителю: $1,4 млн.
Шведская команда Alliance впервые прошла на чемпионат и показала впечатляющий результат, удивив соперников вариативностью своей игры. В гранд-финале она обыграла NAVI со счетом 3:2
Состав:
- Джонатан "LodA" Берг;
- Густав "s4" Магнуссон;
- Хенрик "AdmiralBulldog" Анберг;
- Джерри "EGM" Лундквист;
- Йоаким "Akke" Актералл.
The International 2014
Чемпион: Newbee.
Общий призовой фонд турнира: $10,9 млн.
Награда победителю: $5 млн.
Китайская команда Newbee в начале турнира показала не самые лучшие результаты, но по его ходу становилась все сильнее, и в гранд-финале обошла Vici Gaming со счетом 3:1.
Состав:
- Чэнь "Hao" Чжихао;
- Чжан "Mu" Пан;
- Чжан "xiao8" Нин;
- Ван "Banana" Цзяо;
- Ван "SanSheng" Чжаохуэй.
The International 2015
Чемпион: Evil Geniuses.
Общий призовой фонд турнира: $18,4 млн.
Награда победителю: $6,6 млн.
Американский коллектив Evil Geniuses полагался на вдумчивую стратегию, которая его не подвела, и позволила обыграть CDEC Gaming в гранд-финале со счетом 3:1. Эта победа также отметилась тем, что участнику "Злых гениев" Саиду Сумаилу "SumaiL" Хассану на тот момент было всего 15 лет.
Состав:
- Клинтон "Fear" Лумис;
- Саид Сумаил "SumaiL" Хассан;
- Саахил "UNiVeRsE" Арора;
- Кертис "Aui_2000" Лин;
- Питер "ppd" Дагер.
The International 2016
Чемпион: Wings Gaming.
Общий призовой фонд турнира: $20,7 млн.
Награда победителю: $9,1 млн.
Китайская команда Wings Gaming громко заявила о себе на турнирах в 2016 году, но, ни до, ни после, столь впечатляющих результатов не показала. Клуб был расформирован в 2017-м. В тот же период игроки Wings Gaming очень усердно тренировались, посвящая Dota 2 большую часть своего времени, что и сказалось на их умениях.
В гранд-финале Wings Gaming победили Digital Chaos со счетом 3:1.
Состав:
- Чу "shadow" Цзэюй;
- Чжоу "bLink" Янг;
- Чжан "Faith_bian" Жуйда;
- Чжан "y`" Йипинг;
- Ли "iceice" Пэн.
The International 2017
Чемпион: Team Liquid.
Общий призовой фонд турнира: $24,7 млн.
Награда победителю: $10,8 млн.
Европейская команда Team Liquid разгромила в гранд-финале чемпиона The International 2014 Newbee со счетом 3:0. В ее составе выступали игроки, которые отлично знали свои позиции и обладали хорошим пулом героев.
Состав:
- Лассе "MATUMBAMAN" Урпалайнен;
- Амер "Miracle-" аль-Баркави;
- Иван "MinD_ContRoL" Бориславов;
- Марун "GH" Мерхей;
- Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.
The International 2018
Чемпион: OG.
Общий призовой фонд турнира: $25,5 млн.
Награда победителю: $11,2 млн.
В 2018 году европейский коллектив OG был на чемпионате аутсайдером, его победа многих удивила. В гранд-финале он едва не уступил китайскому PSG.LGD, но все же выиграл со счетом 3:2.
Состав:
- Анатан "ana" Фам;
- Топиас "Topson" Таавитсайнен;
- Себастьян "7ckngMad" Дебс;
- Йессе "JerAx" Вайникка;
- Йохан "N0tail" Сундштайн.
The International 2019
Чемпион: OG.
Общий призовой фонд турнира: $34,3 млн.
Награда победителю: $15,6 млн.
В 2019 году игроков OG уже воспринимали серьезно, но это не слишком помогло их противникам. В полуфинале верхней сетки европейцы вновь обыграли PSG.LGD, а в гранд-финале победили чемпиона The International 2017 Team Liquid со счетом 3:1.
OG стала первой командой, которая дважды выиграла мировой чемпионат по Dota 2.
Состав:
- Анатан "ana" Фам;
- Топиас "Topson" Таавитсайнен;
- Себастьян "7ckngMad" Дебс;
- Йессе "JerAx" Вайникка;
- Йохан "N0tail" Сундштайн.