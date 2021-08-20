Алиса очень надеется на помощь неравнодушных

Ребенку нужна операция за границей

Исаева Алиса нуждается в операции по реконструкции позвоночника в Испании, на которую неравнодушные уже даже собрали немалую сумму средств, но провести не могут из-за осложнений, которое появилось и требующее лечения. Поэтому добавился и новый счет, на который средств уже нет.

Алиса ребенок с инвалидностью, она питается через зонд, у ребенка установлена ​​трахеотомический трубка, сама не ходит, ходит только с поддержкой или в ходунках. "Ночью у Алисы низкий уровень кислорода в крови, приходиться давать дышать кислородом. В нее частые головные боли. Алиса перенесла 4 комы. Диагноз: Синдром Арнольда Киари, S-образный сколиоз четвертой рентген степени, дисплазии тазобедренных суставов, вывих обеих бедренных костей, контрактуры коленных и локтевых суставов, оперированных по краниостеноз, установленный шунт для оттока спинно мозговой жидкости, установленные трахеостомическая трубка и назогастральная трубка (питание через зонд) », - рассказывает мама девочки.

Улучшить состояние ребенок должны две операции - одна из них исправления позвоночника. Из-за такой ​​сложной ситуации украинские медики оперировать ребенка не взялись. Но согласились немецкие специалисты и провели первую необходимую операцию по декомпрессии задней черепной ямки. За год планировалась вторая операция уже на позвоночнике, но начался карантин и Германия перестала принимать пациентов из-за рубежа.

«Мы снова были вынуждены искать клиники, где могли бы взять Алису, потому что ей стало намного хуже, она перестала ходить и стоять даже с помощью ходунков. Угол искривления увеличился и с третьей стадии сколиоз перерос в четвертую. Мы обращались в клиники в Израиле, Испании, Италии. И вот, наконец, нам пришел положительный ответ из Испании. Клиника выставила счет на 69 877 €. С помощью добрых людей и благотворительных фондов, мы собрали необходимые средства », - рассказывает мама Алисы.

В июле девочку госпитализировали для проведения операции уже в конце месяца, но выяснилось во время обследования, пока ее проводить небезопасно.

«Операция должна была состояться 26 июля но, к сожалению, операцию отменили и перенесли на сентябрь, потому Алиса не готова физически. Алиса не добирает в весе и легкие ее не готовы к такой операции. Сколиоз не дает правильно работать всем внутренним органам, они смещены. Сильно зажата одно легкое. Каждую ночь нам приходиться контролировать уровень кислорода в крови и, как правило, подключать ее к кислороду, потому что в ночное время этот уровень очень далек от нормы. Иногда даже днем. Сейчас разработали для Алисы программу реабилитации. Она дышит аппаратом ИВЛ, програмированним специально для нее», - рассказывает женщина.

Чтобы девочка выдержала операцию потребуются дополнительные меры, а затем клиника выставляет дополнительный счет за свои услуги.

«Алиса прошла огромное количество исследований, одно из которых - сканирование костного материала, то есть на плотность кости. Это исследование показало, что у Алисы есть отклонения от нормы. Врачи клиники предлагают сделать укол, который решит эту проблему. Но, к сожалению, он не бесплатный. Также нам сказали, что после операции Алисе поставят гастростому вместо зонда. Это не входит в смету. Дополнительно нам нужно оплатить лишний месяц пребывания здесь. Теперь нам нужно искать средства на дополнительные манипуляции и услуги клиники на еще один месяц », - рассказывает мама девочки.

Семья не может поверить, что собрав такую ​​огромную сумму средств, вынуждены остановиться снова из-за денег. Но просят не оставить их на полпути и помощи дособирать сумму, которая поможет изменить жизнь ребенка.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5169 3600 0197 8885-UAH

5457 0822 2544 9359-UAH

4149 4993 4393 0176- USD

4149 4993 4460 0190- EUR

4149 4993 4393 0184- RUB

Исаева Наталья (мама)

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