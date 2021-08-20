Киев сковали пробки: где 20 августа трудно проехать

Из-за репетиции парада снова ограничено движение транспорта рядом улиц.

В Киеве в пятницу, 20 августа, перекрыли более 20 центральных улиц, а на дорогах образовались пробки. Все из-за проведения второй репетиции парада войск ко Дню Независимости, который состоится 24 августа.

О сложной ситуации на автодорогах свидетельствуют данные Google Maps. Предупреждение также опубликовала пресс-служба КГГА.

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"В эту пятницу, 20 августа, в Киеве состоится вторая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Незалежности. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта", — говорится в сообщении.

В КГГА также уточнили, что, в частности, с 15:30 до 1:15 движение ограничат во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Незалежности.

КГГА

Пробки образовались в центре: на бульваре Тараса Шевченко, улицах Богдана Хмельницкого Владимирской и Льва Толстого, на бульваре Леси Украинки, на улицах Саксаганского, Жилянской, Бассейной, Прорезной, Бульварно-Кудрявской, Черновола, Довженко.

Кроме того, частично перекрыт проспект Победы — там тоже образовалась тянучка.

Стоят в пробках Воздухофлотский проспект и проспект Валерия Лобановского.

Тяжелый трафик наблюдается на улице Большой Васильковской, на бульваре Дружбы Народов, Протасовом Яру, на Краснозвездном проспекте, на улицах Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко и Сечевых Стрельцов.

Затруднено движение в том числе на проспекте Степана Бандеры, где сейчас идет капитальный ремонт. Из-за этого пробки сковали улицу Электриков, проспект Героев Сталинграда, Северный мост и улицу Богатырскую.

Пробки образовались на Окружной, проспекте Академика Палладина, на улицах Даниила Щербаковского, Елены Телиги и Дегтяревской.

Google Maps

Также тянучки образовались на выездах из Киева.

Напомним, обнародованы схемы изменения движения общественного транспорта 20 августа.

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