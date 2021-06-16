Артем вынужден преодолевать рецидив меланомы и просит о помощи

Каждый спасательный курс лекарств стоит более 110 000 гривен.

Артем Чепель из Жашкова в прошлом месяце как раз накануне своего 22-летия с ужасом услышал от врачей, что рак кожи к нему вернулась из метастазами после того, как год назад он его преодолел.

Сейчас диагноз юноши: меланома кожи, рецидив, МТС в паховые лимфоузлы слева pTxN1M0 стадия 3 кл. гр. II. А все началось с родинки, которая появилась на пальце ноги у парня, впоследствии она начала кровоточить и появилась еще две, только их удалили, то констатировали, что это проявление рака кожи. За три месяца начались увеличиваться лимфоузлы.

Врачи, чтобы не терять драгоценное время, срочно провели операцию, которая дала возможность исследовать опухоль и назначить действенное лечение. В случае Артема помочь может только иммунотерапия — лечение, которое активирует иммунную систему, поэтому организм самостоятельно распознает раковые клетки и начинает борьбу с ними. Такое лечение в случае с меланомами действенное, но и непосильно дорого для обычной украинской семьи.

«Рекомендации врача: каждый 21 день вводить через капельницу препарат. Стоимость одного препарата стоит — 113.000 гривен. Ему назначили 17 курсов», — рассказывает брат Артема.

Ко всему же лечение нужно начать немедленно, потому что для меланомы очень характерно быстрое прогрессирование, новообразования дает метастазы как на кожу, так на лимфоузлы и другие органы.

«Препарат нужно приобрести как можно скорее. Родители в отчаянии. Такая сумма для них неподъемная. Мы просим всех знакомых, друзей, и просто неравнодушных людей помочь. Не отворачивайтесь от нас, молим помогите спасти хорошего, доброго человека — нашего Артема», — просит брат юноши.

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ЧЕПЕЛЬ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

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