Затоплены улицы и поваленные деревья: Днепр накрыл мощный ливень

Ливневки не справились с потоком воды, который иногда смывал асфальт.

Днепр накрыл мощный ливень. На некоторых улицах из-за высокой воды остановилось движение. Из-за этого образовались немалые пробки. Ливневки не справились с потоком воды, который иногда смывал асфальт.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 16 июня.

Смыло также и забор одного из лицеев. А подпорная стенка стадиона рухнула на тротуар.

Вместе с ливнем поднялся сильный ветер. Он гнул рекламные щиты и валил деревья.

Обошлось без пострадавших, однако спасателям пришлось разрезать поваленные стволы, чтобы расчистить пути.

После непогоды почти везде вода ушла.

Днепр заливает чуть ли не каждый день с начала лета. Синоптики обещают ливни с грозой до конца недели.

Новости Украины: улицы Днепра накрыл мощный ливень

Напомним, недавно затопило Николаев. Ливень, который накрыл город, парализовал некоторые улицы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку