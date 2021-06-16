Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 16 июня зафиксирован 1045 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 78 человек, еще 4802 выздоровели. Было проведено 58853 тесты.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
211437
|
256
|
5162
|
2
|
200800
|
1879
|
Винницкая
|
70914
|
18
|
1685
|
0
|
68780
|
59
|
Волынская
|
61926
|
28
|
1182
|
0
|
60043
|
82
|
Днепропетровская
|
135067
|
55
|
4378
|
5
|
128004
|
139
|
Донецкая
|
90237
|
47
|
2325
|
5
|
86994
|
238
|
Житомирская
|
88188
|
12
|
1774
|
0
|
85665
|
78
|
Закарпатская
|
61977
|
22
|
1600
|
0
|
59774
|
26
|
Запорожская
|
104150
|
52
|
2410
|
5
|
100699
|
218
|
Ивано-Франковская
|
86571
|
10
|
2084
|
1
|
83828
|
165
|
Киевская
|
126829
|
75
|
2729
|
7
|
122140
|
217
|
Кировоградская
|
20522
|
13
|
832
|
2
|
18561
|
75
|
Луганская
|
26437
|
23
|
929
|
3
|
24963
|
61
|
Львовская
|
137016
|
14
|
3625
|
0
|
131470
|
105
|
Николаевская
|
69574
|
46
|
1826
|
2
|
67119
|
81
|
Одесская
|
140230
|
36
|
2951
|
10
|
134781
|
48
|
Полтавская
|
77557
|
32
|
1838
|
4
|
74842
|
86
|
Ровенская
|
79228
|
27
|
1198
|
0
|
77224
|
111
|
Сумская
|
77570
|
31
|
1304
|
2
|
75269
|
94
|
Тернопольская
|
69927
|
6
|
1192
|
1
|
67885
|
58
|
Харьковская
|
148025
|
64
|
3446
|
8
|
141908
|
282
|
Херсонская
|
35483
|
53
|
1121
|
12
|
33284
|
227
|
Хмельницкая
|
88640
|
50
|
1847
|
1
|
85897
|
134
|
Черкасская
|
81429
|
42
|
1290
|
5
|
78533
|
207
|
Черновицкая
|
79746
|
22
|
1787
|
1
|
77251
|
52
|
Черниговская
|
57357
|
11
|
1332
|
2
|
55264
|
80
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2226037 человека.
- Выздоровели — 2140978.
- Летальных случаев — 51847.