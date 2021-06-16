Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 16 июня зафиксирован 1045 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 78 человек, еще 4802 выздоровели. Было проведено 58853 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 211437 256 5162 2 200800 1879 Винницкая 70914 18 1685 0 68780 59 Волынская 61926 28 1182 0 60043 82 Днепропетровская 135067 55 4378 5 128004 139 Донецкая 90237 47 2325 5 86994 238 Житомирская 88188 12 1774 0 85665 78 Закарпатская 61977 22 1600 0 59774 26 Запорожская 104150 52 2410 5 100699 218 Ивано-Франковская 86571 10 2084 1 83828 165 Киевская 126829 75 2729 7 122140 217 Кировоградская 20522 13 832 2 18561 75 Луганская 26437 23 929 3 24963 61 Львовская 137016 14 3625 0 131470 105 Николаевская 69574 46 1826 2 67119 81 Одесская 140230 36 2951 10 134781 48 Полтавская 77557 32 1838 4 74842 86 Ровенская 79228 27 1198 0 77224 111 Сумская 77570 31 1304 2 75269 94 Тернопольская 69927 6 1192 1 67885 58 Харьковская 148025 64 3446 8 141908 282 Херсонская 35483 53 1121 12 33284 227 Хмельницкая 88640 50 1847 1 85897 134 Черкасская 81429 42 1290 5 78533 207 Черновицкая 79746 22 1787 1 77251 52 Черниговская 57357 11 1332 2 55264 80

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2226037 человека.

Выздоровели — 2140978.

Летальных случаев — 51847.

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