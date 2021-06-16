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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июня

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 16 июня зафиксирован 1045 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 78 человек, еще 4802 выздоровели. Было проведено 58853 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

211437

256

5162

2

200800

1879

Винницкая

70914

18

1685

0

68780

59

Волынская

61926

28

1182

0

60043

82

Днепропетровская

135067

55

4378

5

128004

139

Донецкая

90237

47

2325

5

86994

238

Житомирская

88188

12

1774

0

85665

78

Закарпатская

61977

22

1600

0

59774

26

Запорожская

104150

52

2410

5

100699

218

Ивано-Франковская

86571

10

2084

1

83828

165

Киевская

126829

75

2729

7

122140

217

Кировоградская

20522

13

832

2

18561

75

Луганская

26437

23

929

3

24963

61

Львовская

137016

14

3625

0

131470

105

Николаевская

69574

46

1826

2

67119

81

Одесская

140230

36

2951

10

134781

48

Полтавская

77557

32

1838

4

74842

86

Ровенская

79228

27

1198

0

77224

111

Сумская

77570

31

1304

2

75269

94

Тернопольская

69927

6

1192

1

67885

58

Харьковская

148025

64

3446

8

141908

282

Херсонская

35483

53

1121

12

33284

227

Хмельницкая

88640

50

1847

1

85897

134

Черкасская

81429

42

1290

5

78533

207

Черновицкая

79746

22

1787

1

77251

52

Черниговская

57357

11

1332

2

55264

80

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2226037 человека.
  • Выздоровели — 2140978.
  • Летальных случаев — 51847.

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