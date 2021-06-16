Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 16 червня зафіксовано 1045 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 78 людей, ще 4 802 одужали. Було проведено 58 853 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 211437 256 5162 2 200800 1879 Вінницька 70914 18 1685 0 68780 59 Волинська 61926 28 1182 0 60043 82 Дніпропетровська 135067 55 4378 5 128004 139 Донецька 90237 47 2325 5 86994 238 Житомирська 88188 12 1774 0 85665 78 Закарпатська 61977 22 1600 0 59774 26 Запорізька 104150 52 2410 5 100699 218 Івано-Франківська 86571 10 2084 1 83828 165 Київська 126829 75 2729 7 122140 217 Кіровоградська 20522 13 832 2 18561 75 Луганська 26437 23 929 3 24963 61 Львівська 137016 14 3625 0 131470 105 Миколаївська 69574 46 1826 2 67119 81 Одеська 140230 36 2951 10 134781 48 Полтавська 77557 32 1838 4 74842 86 Рівненська 79228 27 1198 0 77224 111 Сумська 77570 31 1304 2 75269 94 Тернопільська 69927 6 1192 1 67885 58 Харківська 148025 64 3446 8 141908 282 Херсонська 35483 53 1121 12 33284 227 Хмельницька 88640 50 1847 1 85897 134 Черкаська 81429 42 1290 5 78533 207 Чернівецька 79746 22 1787 1 77251 52 Чернігівська 57357 11 1332 2 55264 80

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 226 037 особи.

Одужало – 2 140 978.

Летальних випадків – 51 847.

Яка в Ізраїлі ситуація з коронавірусом та як там триває процес вакцинації населення

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