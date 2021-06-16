Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 16 червня зафіксовано 1045 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 78 людей, ще 4 802 одужали. Було проведено 58 853 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

211437

256

5162

2

200800

1879

Вінницька

70914

18

1685

0

68780

59

Волинська

61926

28

1182

0

60043

82

Дніпропетровська

135067

55

4378

5

128004

139

Донецька

90237

47

2325

5

86994

238

Житомирська

88188

12

1774

0

85665

78

Закарпатська

61977

22

1600

0

59774

26

Запорізька

104150

52

2410

5

100699

218

Івано-Франківська

86571

10

2084

1

83828

165

Київська

126829

75

2729

7

122140

217

Кіровоградська

20522

13

832

2

18561

75

Луганська

26437

23

929

3

24963

61

Львівська

137016

14

3625

0

131470

105

Миколаївська

69574

46

1826

2

67119

81

Одеська

140230

36

2951

10

134781

48

Полтавська

77557

32

1838

4

74842

86

Рівненська

79228

27

1198

0

77224

111

Сумська

77570

31

1304

2

75269

94

Тернопільська

69927

6

1192

1

67885

58

Харківська

148025

64

3446

8

141908

282

Херсонська

35483

53

1121

12

33284

227

Хмельницька

88640

50

1847

1

85897

134

Черкаська

81429

42

1290

5

78533

207

Чернівецька

79746

22

1787

1

77251

52

Чернігівська

57357

11

1332

2

55264

80

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 226 037 особи.
  • Одужало – 2 140 978.
  • Летальних випадків –  51 847.

Яка в Ізраїлі ситуація з коронавірусом та як там триває процес вакцинації населення

Яка в Ізраїлі ситуація з коронавірусом та як там триває процес вакцинації населення