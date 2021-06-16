Артем змушений долати рецидив меланоми і просить про допомогу

Кожен рятівний курс ліків коштує понад 110 тисяч гривень.

Артем Чепель із Жашкова минулого місяця саме напередодні свого 22-річчя з жахом почув від лікарів, що рак шкіри до нього повернувся із метастазами після того, як рік тому він його здолав.

Зараз діагноз юнака: меланома шкіри, рецидив, МТС в пахові лімфовузли зліва pTxN1M0 стадія 3 кл. гр. II. А все почалося із родимки, яка з’явилась на пальці ноги у хлопця, згодом вона почала кровоточити і з’явились ще дві, щойно їх видалили, то констатували, що це прояв раку шкіри. За три місяці почалися збільшуватись лімфовузли.

Лікарі, щоб не гаяти дорогоцінний час, терміново провели операцію, яка дала можливість дослідити пухлину і призначити найдієвіше лікування. У випадку Артема допомогти може лише імунотерапія - лікування, яке активує імунну систему, тож організм самостійно розпізнає ракові клітини і починає боротьбу із ними. Таке лікування у випадку із меланомами найдієвіше, але і непосильно дороге для звичайної української родини.

«Рекомендації лікаря: кожен 21 день вводити через крапельницю препарат. Вартість одного препарату коштує - 113.000 гривень. Йому призначили 17 курсів», - розповідає брат Артема.

До всього ж лікування потрібно почати негайно, бо для меланоми дуже характерне швидке прогресування, новоутворення дає метастази як на шкіру, так на лімфовузли і інші органи.

«Препарат потрібно придбати, якомога швидше. Батьки в розпачі. Така сума для них непідйомна. Ми просимо всіх знайомих, друзів, та просто небайдужих людей допомогти. Не відверніться від нас, благаємо допоможіть врятувати хорошу, добру людину - нашого Артема», - просить брат юнака.

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5168 7427 3326 6096

ЧЕПЕЛЬ ГАЛИНА ВІКТОРІВНА

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