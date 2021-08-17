Израильские врачи спасают жизнь Богдана

Семья просит о возможной финансовой помощи.

Артемчук Богдан конце 2020 попал в больницу в тяжелом состоянии, после ряда обследований ему диагностировали миелодиспластический синдром — тяжелое заболевание крови.

«Три месяца лечения, но состояние сына ухудшилось, тромбоциты упали, гемоглобин тоже упал до показателя 56. Благодаря родственникам и друзьям мы собрали деньги на перелет в Израиль для дальнейшего обследования и лечения. Здесь был поставлен диагноз апластическая анемия», — рассказывает мама юноши.

Врачи сообщают, что лечение должно обязательно быть с трансплантацией костного мозга, но пока ее отложили, потому что проводить невозможно. Нужно достичь определенного состояния юноши, чтобы процедура прошла успешно. «Минздрав Украины выделил на клинику Израиля в резерв для трансплантации 180 тысяч долларов. Однако это сумма только для трансплантации. Врачами было принято решение отложить трансплантацию костного мозга и применить дорогостоящее лечение биологическими препаратами. Этот метод в Израиле используется давно и успешно, но курс лечения стоит около ста тысяч долларов. Это неподъемная для нас сумма! ️ Сейчас Богдан принимает дорогие лекарства, которые пока стабилизируют его состояние», - добавляет мама юноши.

Жизнь 20-летнего юношу только начинается и он мечтает вернуться здоровым человеком домой и каждый может ему в этом помочь.

«Прошу помочь нам, наша семья не имеет возможности всего оплатить!!! Нам очень нужна помощь. Молодой человек очень хочет жить», — говорит мама Богдана.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149499110363387 Артемчук Богдан

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