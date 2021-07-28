Николасу нужна немедленная операция

Ребенок сейчас не может даже есть

У Николаса врожденная патология желудочно-кишечного тракта, которая была заметна еще в утробе матери. Когда малыш появился на свет его доставили в реанимацию с диагнозом атрезия пищевода.

«В голове был туман, я тогда плохо понимала, но когда мне сказали диагноз, у меня и вовсе был шок. Через месяц нас выписали домой, но на этом трудности не закончились. Наш хирург сказал, что исправить полностью патологию смогут, когда мы наберем 10 кг», — рассказывает мама мальчика.

Столичные же врачи все же попытались улучшить жизнь малыша и провели ряд операций, но они были неуспешные.

«Далее и вовсе произошла ситуация, которая едва не убила моего сына! В связи с началом карантина Covid-19, после нескольких операций, нас выписали и мы поехали домой в Харьков. У Николаса неделю держалась температура я не понимала, что происходит, ничего из назначенного лечения не подходило. Наконец я вызвала скорую и нас снова отвезли в больницу. Там сказали, что у Николаса одно легкое полностью темное. После детального осмотра выяснилось, что в легкие попала еда и началась аспирационная пневмония», — вспоминает мама мальчика.

Чтобы спасти ребенка врачам понадобилась три месяца, которые он провел под постоянными капельницами и кислородом. «Николас критически терял в весе, все его тело было все в трубочках и дренажа, через которые постоянно откачивали жидкость и гной. Слава Богу, жизнь моего мальчика спасли. Но основную проблему решить не удалось. Мой малыш за свои 2 годика перенес 7 тяжелых операций, он весь в шрамах и следах от проколов, катетеров и разрезов. Вес едва удается удерживать, о наборе слабо приходится говорить», — рассказывает женщина.

Мама мальчика боится за его жизнь и сейчас ищет все возможные пути спасения для ребенка и улучшения его жизни. Так ей удалось связаться с врачами и Италии, которые готовы провести ребенку операции на пищеводе, а также по формированию ануса.

«Сейчас появился шанс провести операцию по восстановлению и реконструкции пищевода, но я, как многодетная и одинокая мама, трех детей, не в силах оплатить даже первый счет, который выставила клиника, успешно специализируется в реконструкции пищевода. Много таких тяжелых детей вернулись оттуда уже полностью здоровыми. Эта операция Николасу просто жизненно необходима! Очень прошу вас, протяните нам руку помощи, помогите спасти жизнь моего младшего сыночка», — просит мама малыша.

Реквизиты помощи:

Карта Ощадбанк:

5167 8032 4512 7126

Сидоренко Инна

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