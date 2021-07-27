День Крещения Руси 2021: дата, история, надо делать в этот день

28 июля православная церковь отмечает великий церковный праздник — крещение Киевской Руси.
28 июля 2021 года православная церковь отмечает великий церковный праздник — крещение Киевской Руси.
Событие произошло почти спустя тысячу лет после смерти и воскресения Спасителя. Официальная дата, подтвержденная летописями — 988 год.
Интересно, что дата празднования — 28 июля — связана не столько с датой крещения, сколько с датой чествования крестителя Руси — князя Владимира Великого, который начал христианскую цивилизацию на родных землях, за что получил имя князь-Святитель.
Именно князь Владимир в 988 году воплотил в жизнь мечты своей бабушки — равноапостольной княгини Ольги — установил христианскую веру в Киевской Руси.
История праздника Крещения Руси
До установления христианства, Русь буля языческой. Русины поклонялись солнцу (Даждьбог) и грому с молнией (Перун). Были еще идолы-помощники — покровители воды, лесов, хозяйства и тому подобное.
На наши земли впервые принес христианство еще апостол Андрей Первозванный — ученик Христа. Он проповедовал в Скифии, которая впоследствии стала Русью. По преданию, Андрей Первозванный поднялся на киевские горы, установил деревянный крест и предсказал: "Здесь будет вера Христова". Апостол Андрей дошел из Киева в Новгород, а оттуда — к островам Валаама (ныне — Карелия, на севере РФ), имел учеников, которые крестили жрецов и проповедовали христианство.
Первыми из князей Киевской Руси крестились киевские князья Аскольд и Дир (в 867 году). Через 100 лет крещения приняла княгиня Ольга (в 957 году), которая мечтала, чтобы ее сын Святослав стал христианином, но этого не произошло. Это сделал ее внук — князь Владимир — установил на Руси новую веру.
Каким был князь Владимир
Князь Владимир — пример того, как вера в корне может изменить человека. До принятия христианства князь был горячим язычником. Именно при нем были принесены в жертву идолам два христианина — Федор и Иоанн (отец и сын). Федор и Иоанн считаются первомучениками Руси.
Впоследствии князь Владимир почувствовал пустоту язычества и начал искать новую веру.
К нему приходили магометяне (ислам), евреи (иудаизм), немцы (католичество) и греки (православие), которые рассказывали о своей вере. Князю пришлось по душе православие, тем более, он имел пример перед глазами — жизнь родной бабушки княгини Ольги.
Но он еще был гордым язычником, и вместо того, чтобы попросить греков окрестить его, пошел на них войной — взял город Корсунь (ныне — Херсонес), который принадлежал грекам.
Князь Владимир потребовал от греческих императоров, что желает жениться на их царевне Анне.
Именно тогда князь Владимир внезапно начал терять зрение и впоследствии ослеп. Его невеста — царевна Анна — предложила принять Святое Крещение. После совершения обряда князь Владимир внезапно начал видеть и окончательно уверовал в Господа.
В 988 году князь женился на царевне Анне и вернулся в Киев вместе с греческими священниками и всем необходимым для богослужения.
Первыми крестились 12 сыновей Владимира и бояре. Дальше — князь повелел киевлянам прийти на приток Днепра — реку Почайну, где священники провели первое общее Таинство Святого Крещения.
Князь Владимир в корне изменился. Жестокий язычник стал благочестивым христианином. Занимался бедными, повелел приходить к нему на княжеский двор за помощью всем желающим. Народ очень любил князя Владимира, называл "Красное Солнышко".
Что надо делать на праздник Крещения
Ежегодно православные церкви и монастыри устраивают крестный ход в честь праздника Крещения Руси. Некоторые из них длятся несколько дней, даже недель.
В этот день желательно задуматься о своей жизни, возможно что-то изменить, как изменил в свое время великий князь Владимир. Прийти в церковь, помолиться, отпраздновать вместе с верующими становления новой, христианской цивилизации на наших землях, поздравить родных и близких.