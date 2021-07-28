Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 июля 2021 рассказывает, что Овнам будет трудновато, а Близнецам — время разобраться с финансами.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет трудновато. В отношениях остерегайтесь нечестных людей. На работе не проявляйте эмоций.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не думайте, что быт — это важнейшая часть вашей жизни. В решении рабочих вопросов помогайте другим.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева пентаклей"
Время разобраться с финансами. В отношениях подумайте над накоплением денег вместе. Выбирайте финансово положительный вариант работы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Император"
Будьте рассудительными. В любви проявите характер. На работе будьте уверены в результатах.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Вас ждут разочарования. В отношениях возможна горечь потери. В движении по карьерной лестнице сделайте перерыв.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Все меняется на ваших глазах. В любви смотрите под ноги, чтобы больно не упасть. На работе задумайтесь над другими вариантами заработка.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король пентаклей"
Финансовая ситуация имеет улучшить. В отношениях обратите внимание на финансы. На работе попробуйте новый проект.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы — сумасшедшая энергия. Развивайте отношения. В рабочих моментах проявите энтузиазм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз кубков"
Нормировать ваши эмоции. В отношениях чрезмерное проявление чувств может вам сейчас навредить. А в рабочих моментах сконцентрируйтесь на собственных эмоциях.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка мечей"
Возьмите паузу. В любви поймите, что вы хотите на самом деле. В рабочих вопросах стоит проявить больше профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Императрица"
Ожидайте результаты. В отношениях задумайтесь, что вы хотите от них дальше. А на работе завершите проект, который вы начали.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. В любви вы заслуживаете лучше. В рабочих вопросах привлекайте единомышленников.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Раки-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания