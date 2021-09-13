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Оксане нужна помощь, чтобы не дать онкологии прогрессировать

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Оксане нужна помощь, чтобы не дать онкологии прогрессировать

Молодая женщина ведет сбор средств на дорогостоящие лекарства.

38-летней Оксане Лысенко однажды врачи сообщили, что у нее рак яичников 3 стадии и дали очень незначительные шансы на его преодоление. Но молодая женщина, которая имеет еще совсем маленького сына и любящего мужа, решила, что должна не упустить ни "капли" этого шанса, и со всей ответственностью подошла к лечению.

Операция и 7 блоков химии

«23 октября прошлого года мне сделали диагностическую операцию и взяли образцы на гистологическое исследование. Гистология показала наличие злокачественных клеток и начали химиотерапию от рака яичников. 15 января была вторая операция и после нее гистологическое исследование говорит, что природа опухоли не из яичников. И что на химиотерапию ответ опухоли слабая, а схема, которую капали, малоэффективна. Третья лаборатория, в которую пошли за мнением, что должна была подтвердить одну из предыдущих мыслей, дала третье мнение и не подтвердила ни одно из предыдущих», — вспоминает нелегкое начало борьбы Оксана.

В конце концов врачи определили природу опухоли, худшее, что констатировали, что онкология перешла в 4 стадию, поэтому немедленно продолжили уже действенное лечение. Оксане пришлось удалить женские органы и пройти 7 курсов тяжелой химии.

«Я без матки с придатками, без яичников, без брюшини и сальника и без лимфоузлов вдоль позвоночника, всех, что достала врач. Не жалею разве что за аппендиксом, он тоже попал под раздачу. Но как есть», — рассказывает Оксана.

Лечение сработало

Все, что пришлось выстрадать Оксане, было не зря, в июле врачи сообщили, что онкомаркеры в норме. В дальнейшем был ряд исследований, чтобы определиться, как действовать, чтобы болезнь не вернулась. В мире есть препарат, который зарекомендовал себя с лучшей стороны в борьбе с таким видом онкологии как у Оксаны. Поэтому врачи посоветовали его принимать и женщине.

«У онкологов есть понятие "пятилетняя выживаемость". Это процент пациентов, проживающих после установления диагноза более 5 лет. Прогноз пятилетней выживаемости с раком яичников на 1 и 2 стадии — 50% и 90%, на 3 стадии 11%, на 4 стадии — 5%. У меня 4 стадия. И я очень хочу верить, что попаду к тем 5%. Препарат почти вдвое увеличивает этот шанс. Это очень много в моем случае, учитывая стадию. Хочется очень выздороветь и жить», — говорит Оксана.

Привет) Пост невероятной вдячности❤️ На сейчас удалось собрать 242 000 грн. Вчера купили первые пол пачки. Половину ...

Опубликовано Оксаной Лысенко вторником, 24 Августа 2021

У жизни Оксаны есть цена

Это толкает женщину к тому, чтобы обратиться за помощью к совершенно незнакомым людям. Ведь стоимость прописанного препарата - 165 тысяч гривен в месяц. Женщине повезло попасть в программу лояльности, поэтому на следующий месяц препарат будет предоставлен бесплатно. Но лечение в случае Оксаны должно продолжаться аж 24 месяца. Поэтому на 12 из них лекарства придется покупать за свой счет.

«Мне хочется закрыться в раковину, спрятаться, кричать, плакать и сердиться одновременно. Но нужно собраться и продолжить лечение. Я хочу использовать этот шанс, чтобы жить и, чтобы осуществить свои мечты. Есть шанс остановить болезнь, даже на моей четвертой стадии. Сумма значительно выше тех, которые нужны были на лечение и операции, и неподъемная для нашей семьи, но я попробую и попрошу вашей финансовой помощи, поддержки», — говорит Оксана.

Родные и друзья женщины помогли собрать средства уже почти на два месяца лечения. Надежда на выздоровление все больше и уже в конце августа Оксана начала прием препарата.

«Я сейчас заново учусь верить, мечтать и планировать что-то заранее. Ради своей семьи я пытаюсь все возможные варианты со сбором средств, так как бесплатно получить этот препарат мне, к сожалению, не удалось. Я несказанно благодарна каждому, кто откликнулся на нашу просьбу помочь и поддержал нас финансово и информационно. Мы продолжаем "стучать" везде, куда можно, и верим, что будет отклик», — убеждена Оксана.

Реквизиты для помощи:

Монобанк
5375414124371179
Лысенко Оксана Петровна

Приватбанк
4149499381687944
Лысенко Александр Викторович (муж Оксаны)

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