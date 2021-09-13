Оксані потрібна допомога, щоб не дати онкології прогресувати

Молода жінка веде збирання коштів на дороговартісні ліки.

38-річній Оксані Лисенко одного дня лікарі повідомили, що в неї рак яєчників 3 стадії і дали дуже невеликі шанси на його подолання. Та молода жінка, яка має ще зовсім маленького сина і люблячого чоловіка, вирішила, що мусить не згаяти ані "краплини" з цього шансу, і з усією відповідальністю підійшла до лікування.

Операція і 7 блоків хімії

«23 жовтня минулого року мені зробили діагностичну операцію і взяли зразки на гістологічне дослідження. Гістологія показала наявність злоякісних клітин і почали хіміотерапію від раку яєчників. 15 січня була друга операція і після неї гістологічне дослідження говорить, що природа пухлини не з яєчників. І що на хіміотерапію відповідь пухлини слаба, а схема, яку крапали, малоефективна. Третя лабораторія, в яку пішли за думкою, що мала підтвердити одну з попередніх думок, дала третю думку і не підтвердила жодну з попередніх», - пригадує нелегкий початок боротьби Оксана.

Та зрештою лікарі визначили природу пухлини, найгірше, що констатували, що онкологія перейшла до 4 стадії, тож негайно продовжили вже дієве лікування. Оксані довелося видалити жіночі органи і пройти 7 курсів важкої хімії.

«Я без матки з придатками, без яєчників, без брюшини і сальника і без лімфовузлів вздовж хребта, усіх, що дістала лікар. Не шкодую хіба за апендиксом, він теж попав під роздачу. Але як є», - розповідає Оксана.

Лікування спрацювало

Все, що довелося вистраждати Оксані було, не даремно, в липні лікарі повідомили, що онкомаркери в нормі. Надалі була низка досліджень, щоб визначитись, як діяти, щоб хвороба не повернулась. У світі є препарат, який зарекомендував себе якнайкраще у боротьбі з таким видом онкології як у Оксани. Тож лікарі порадили його приймати і жінці.

«У онкологів є поняття "п'ятирічна виживаність". Це відсоток пацієнтів, які проживають після встановлення діагнозу більше 5 років. Прогноз п'ятирічної виживаності з раком яєчників на 1 і 2 стадії - 50% і 90%, на 3 стадії 11%, на 4 стадії - 5%. В мене 4 стадія. І я дуже хочу вірити, що потраплю до тих 5%. Препарат майже удвічі збільшує цей шанс. Це дуже багато у моєму випадку, враховуючи стадію. Хочеться дуже одужати і жити», - каже Оксана.

Привіт) Пост неймовірної вдячності❤️ На зараз вдалося зібрати 242 тисячі грн. Вчора купили перші пів пачки. Половину,... Опубліковано Оксаною Лысенко Вівторок, 24 серпня 2021 р.

У життя Оксани є ціна

Це штовхає жінку до того, щоб звернутись по допомогу до зовсім незнайомих людей. Адже вартість прописаного препарату - 165 тисяч гривень на місяць. Жінці пощастило потрапити до програми лояльності, тож на наступний місяць препарат буде наданий безкоштовно. Але лікування у випадку Оксани має тривати аж 24 місяці. Тож на 12 із них ліки доведеться купувати за власні кошти.

«Мені хочеться закритися в мушлю, заховатися, кричати, плакати і сердитися одночасно. Але потрібно зібратися і продовжити лікування. Я дуже хочу використати цей шанс, щоб жити і, щоб здійснити свої мрії. Є шанс зупинити хворобу, навіть на моїй четвертій стадії. Сума значно вища за ті, які потрібні були на лікування і операції, і непідйомна для нашої родини, але я спробую і попрошу вашої фінансової допомоги, підтримки», - каже Оксана.

Рідні і друзі жінки допомогли зібрати кошти вже майже на два місяці лікування. Надія на одужання все більша, і вже наприкінці серпня Оксана почала приймання препарату.

«Я зараз заново вчуся вірити, мріяти і планувати щось наперед. Заради своєї родини я пробую всі можливі варіанти зі збором коштів, тому що безкоштовно отримати цей препарат мені, на жаль, не вдалося. Я невимовно вдячна кожному, хто відгукнувся на наше прохання допомогти і підтримав нас фінансово та інформаційно. Ми продовжуємо "стукати" всюди, куди можна, і віримо, що буде відгук», - переконана Оксана.

Реквізити для допомоги:

Монобанк

5375414124371179

Лисенко Оксана Петрівна

Приватбанк

4149499381687944

Лисенко Олександр Вікторович (чоловік Оксани)

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