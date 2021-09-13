За день газ в Европе подорожал до 755 долларов: есть ли риски для Украины

За день газ в Европе подорожал до 755 долларов: есть ли риски для Украины

Украине может угрожать дефицит газа уже этой зимой.

За день 13 сентября газ на торгах в Европе установил четыре ценовых рекорда — октябрьский фьючерс уже составляет 755 долларов за тысячу кубометров. Еще утром 13 сентября цена газа на хабе TTF в Нидерландах (фьючерсы на октябрь) досталась отметки 726 долларов за тысячу кубометров. Так, за день цена повысилась на 29 долларов.

Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской биржи ICE.

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Сейчас уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС составляет 70%. Это на 16% ниже среднего за последние пять лет показателя. Украина потребляет треть импортного газа, соответственно рост цен в Европе провоцирует рост и у нас.

Напомним, основной причиной роста цены на газ в Европе является то, что крупнейший импортер «Газпром» ограничил поставки через Украину и Польшу и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Украине может угрожать дефицит газа в ближайшее время.

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