Цена газа в Европе установила новый рекорд

Стоимость тысячи кубометров газа возросла до 690 долларов.

В четверг, 9 сентября, на лондонской бирже ICE был зафиксирован рекордный рост цены на газ.

Как свидетельствуют данные сегодняшних торгов, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 690 долларов США за 1000 кубометров или 56,345 евро за МВт*ч.

Таким образом цена газа достигла рекордной отметки.

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Ранее самую высокую цену на газ в Европе было зафиксировано 6 сентября - на уровне 650 долларов за 1000 кубометров. В тот же день поток газа из России через Беларусь и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал — Европа" снизился в два раза относительно предыдущего дня.

Напомним, российский монополист "Газпром" планирует уже в следующем месяце начать поставки в Европу природного газа по трубопроводу "Северный поток-2".

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