Ціна газу в Європі встановила новий рекорд

Вартість тисячі кубометрів газу зросла до 690 доларів.

У четвер, 9 вересня, на лондонській біржі ICE було зафіксовано рекордне зростання ціни на газ.

Як свідчать дані сьогоднішніх торгів, вартість жовтневого ф’ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла 690 доларів США за 1 тисячу кубометрів або 56,345 євро за МВт*год.

Таким чином ціна газу досягла рекордної позначки.

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Раніше найбільшу ціну на газ в Європі було зафіксовано 6 вересня - на рівні 650 доларів за 1 тисячу кубометрів. У той же день потік газу з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини газопроводом "Ямал - Європа" знизився в два рази відносно попереднього дня.

Нагадаємо, російський монополіст "Газпром" планує уже наступного місяця розпочати постачання до Європи природного газу трубопроводом “Північний потік-2”.

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