Семья Миленки просит помочь собрать средства на лечение девочки

12 тысяч долларов нужны на следующий курс лечения ребенка.

Милена Саверина отпраздновала свой 4 день рождения, но, к сожалению, ее детство отличается от сверстников из-за диагноза ДЦП двойной гемипарез, спастический тетрапарез с измененными выраженными нарушениями функций.

«Первенца наша семья ждала долгих 10 лет. Родилась доченька в 39,5 недели. Из-за врачебной безответственности у меня - мамы (Савериной Ирины) остановилось сердце после введения эпидуральной анастезии, вследствие чего Миленка получила тяжелую родовую травму, гипоксически-ишемическое поражение ЦНС», - рассказывает мама Миленки.

Сейчас семья делает все возможное, чтобы дать ребенку нужную реабилитации и подарить ей шанс на самостоятельное будущее.

«Благодаря искренним и неравнодушным людям, нам удалось пройти уже два курсы лечения и реабилитации в Китае. У нашей девочки очень хорошие результаты и положительная динамика», - рассказывает мама ребенка.

#Потребує_допомоги_Саверіна_Мілена #Фенделькрайз Доброго здоров'ячка дорогі наші друзі ❤! Позаду у Міленки ще... Опубліковано Іриною Саверіною Вівторок, 12 жовтня 2021 р.

Родители понимают, что именно такая реабилитация дает ребенку лучшие результаты, поэтому мечтают его продлить, но нужны средства, которых у них нет.

«Мы не можем останавливаться на достигнутом, так как доченька еще маленькая и есть все шансы, чтобы добиться максимума в развитии и физическом состоянии. Счет на 3 месяца лечения - более 12 тысяч долларов. Наша семья обращается к вам за помощью. Мы искренне верим в человеческую доброту и искренние сердца, которые смогут подарить нашей Миле счастливое детство и полноценную жизнь», - говорит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

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5168 7573 7706 7758

Саверин Михаил