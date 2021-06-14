Усиленная реабилитация поможет Игорю получить полноценное будущее

Родителям уже не под силуу справляться с финансовой нагрузкой.

После рождения и выписки Игоря из родильного мама не родные не могли нарадоваться ребенком, но начали замечать его беспокойство, малыш совсем не набирал веса, поэтому пришлось вести ребенка к врачам.

«В перинатальном центре, пройдя обследование, у ребенка обнаружили двустороннюю пневмонию и недобор веса. Лечение было длительным с применением антибиотиков. Первый год жизни ребенок очень часто болел: 2 пневмонии, 2 бронхиты и несколько ОРВИ — и все это привело к ослаблению иммунитета и здоровья всего организма. Малыш плохо набирал вес и развивался с задержкой. За полгода он только научился удерживать голову, в 1,5 года сидеть, в 2 года начал опираться на ножки», — рассказывает мама мальчика.

Время от времени ребенку приходилось даже проводить операции, родители возили его к специалистам на диагностику и лечение, и это давало положительные результаты. «Постепенно разобравшись с нашими проблемами, ребенок стал развиваться в своем темпе и у него появились хорошие результаты. Благодаря постоянным реабилитации и занятости дома есть положительная динамика, но еще есть над чем работать", - говорит мама мальчика.

Родители радуются каждому достижению ребенка и тому, что они смогли собрать достаточно средств, чтобы сыну дать нужное лечение. Годы дорогих реабилитаций истощили все финансовые возможности семьи и они вынуждены просить о помощи, чтобы не останавливать развитие Игоря. "Ему необходимы регулярные лечения и реабилитации, иначе все наши достижения будут потеряны и дальше не будет развития. Сейчас наша семья уже не в состоянии обеспечить и оплачивать дорогостоящие услуги. Поэтому мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным, которая нам так необходима! Не лишайте его шанса на счастливое детство», — просит мама малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 6293 9859 9522 Хоменко Юрий Анатольевич

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