"Динамо" узнало соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Поединок состоится в Киеве.

В понедельник, 14 февраля, состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Своего соперника в 1/8 финала получило киевское "Динамо", которое на предыдущей стадии в серии пенальти выбило испанский "Депортиво".

За выход в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА "бело-синие" сразятся с лиссабонским "Спортингом".

Победитель пары "Динамо" / "Спортинг" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Митьюлланд" / "Бенфика". Четвертьфинальный поединок также может состояться в Украине.

Все стадии плей-офф играют в формате одного матча. Жребий определил, что "Динамо" сыграет против "Спортинга" на домашней арене.

Матчи 1/8 финала будут сыграны 1-2 марта, а четвертьфиналы запланированы на 15-16 марта. Полуфиналы и финал турнира состоятся 22 и 25 апреля соответственно в швейцарском Ньоне.

Напомним, на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА киевляне заняли второе место, обойдя сверстников из "Баварии" и "Барселоны", но на два очка отстав от "Бенфики".

Читайте также:

МОК отказался награждать россиян медалями на Олимпиаде-2022 из-за допинга 15-летней фигуристки

Мужская сборная Украины по фехтованию выиграла "серебро" на Кубке мира в России

Украинские теннисистки пробились в основную сетку престижного турнира в Дубае