Злокачественная опухоль атаковала тело 3-летней Сабинки

Ребенка спасают израильские медики.

Семья Лапшиных, где воспитывается 6-летняя Эли, и трехлетние двойняшки Сабина и Ева нуждаются в срочной помощи, чтобы вылечить от онкологии одну из девочек.

«После перенесенной простуды Сабина начала жаловаться на боли в ножках. Результаты обследований стали для нас шоком. У Сабины в забрюшинном пространстве обнаружили опухоль почти 9 сантиметров. Дополнительные обследования подтвердили страшный диагноз – нейробластома, 4 степень, высокая группа риска. Нейробластома – злокачественная, эмбриональная опухоль, которая появляется в раннем детстве», — рассказывает мама девочки.

Ребенка родители решили спасать в израильской клинике, которая имеет опыт борьбы с опухолями у маленьких детей. И сейчас девочка уже прошла там четыре химии. Последняя далась ребенку не просто, ведь за день до того у девочки началась температура и она раньше времени попала в больницу.

Мы на третий день лежим в больнице, два из которых — незапланированные. Попали с температурой. Слава богу, на другой день... Опубликовано Сабина Лапшина. Победим рак вместе Вторник, 1 февраля 2022 г.

Врачи дают стойкую надежду на полное выздоровление, но и предупреждают, что для всего лечения понадобится сумма в полмиллиона долларов.

"Первый счет клиники 50000 долларов оплачен собственными силами, но чтобы продолжить полноценное лечение дальше, нам нужна помощь каждого", — просит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149609012029221 отец – Лапшин Константин Александрович

Для EUR:

IBAN UA183052990262056400922154997

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

SWIFT CODE: PBANUA2X

KOSTIANTYN LAPSHYN

Для USD:

IBAN UA663052990262056400922154133

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

SWIFT CODE: PBANUA2X

KOSTIANTYN LAPSHYN