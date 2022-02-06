Злоякісна пухлина атакувала тіло 3-річної Сабінки

Дитину рятують ізраїльські медики.

Родина Лапшиних, де виховується 6-річна Елі, і трирічні двійнятка Сабіна та Єва потребують термінової допомоги, щоб вилікувати від онкології одну із дівчаток.

«Після перенесеної застуди Сабіна почала скаржитися на біль у ніжках. Результати обстежень стали для нас шоком. У Сабіни у заочеревинному просторі виявили пухлину майже 9 сантиметрів. Додаткові обстеження підтвердили страшний діагноз – нейробластома, 4 ступінь, висока група ризику. Нейробластома – це злоякісна, ембріональна пухлина, яка з'являється в ранньому дитинстві», - розповідає мама дівчинки.

Дитину батьки вирішили рятувати у ізраїльській клініці, яка має досвід боротьби із такими пухлинами у маленьких дітей. І зараз дівчинка вже пройшла там 4 хімії. Остання далася дитині не просто, адже за день до того у дівчинки почалась температура і вона завчасно потрапила до лікарні.

Мы третий день лежим в больнице, два из которых — незапланированные. Попали с температурой. Слава богу, на второй день... Опубліковано Сабина Лапшина. Победим рак вместе Вівторок, 1 лютого 2022 р.

Лікарі дають стійку надію на цілковите одужання, але і попереджають, що для всього лікування знадобиться сума у пів мільйона доларів.

«Перший рахунок клініки 50000 доларів оплачений власними силами, але щоб продовжити повноцінне лікування далі, нам потрібна допомога кожного», - просить мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

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