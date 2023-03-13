Бойцы на высотах держат фланги, чтобы не дать россиянам перекрыть основные дороги в Бахмут

Бахмут страдает от многочисленных атак россиян, а улицы превращаются в поле боя. Оккупанты не оставляют надежд захватить его, но у них тоже не хватает сил для атак по всей линии фронта. Пока же сконцентрировали их на Бахмуте, наши защитники, стоящие на окраинах соседних населенных пунктов, разве страдают от визитов диверсионных групп противника, говорится в ТСН.

Бойцы недалеко от Бахмута на господствующей высоте, поэтому всю линию наступления врага контролируют сверху. Ребята держат фланги, чтобы не дать россиянам перекрыть основные дороги в Бахмут.

Бойцы говорят, такого безумного и обещанного россиянами наступления, которым те пугали по всей линии фронта, на этом участке не почувствовали. "Пока только слова и махание шашками, но мы к нему готовы", — убеждают бойцы.

Еще и снарядов стало меньше у россиян существенно, потому что все либо выстреляли еще в прошлом году, либо уничтожили силы обороны, точечными ударами. "В последнее время шла только пехота на штурмы без поддержки артиллерии. Чтобы начала работать арта, нужно безуспешных атак несколько часов, для того чтобы они повалили применять артиллерию, и то, в очень небольшом количестве”, — добавляют ребята.

Единственное, что донимает бойцов на этом участке – аэроразведка врага. Россияне тоже пользуются новейшими дронами, чтобы видеть, что происходит на наших позициях. Позиция, на которой работают защитники, окопана и укреплена еще со времен ООС. Поэтому солдаты в ней могут долго сдержать оккупантов, ибо и тыл прикрыт и она на горе. Им видно любое движение по линии фронта, даже без дополнительного оборудования. Взять эту высоту врагу однозначно будет сложно, так же, как и обойти, в этом драке не сомневаются. "Россия, это не та Россия, которая была в начале войны. К тому же они нас не только уважают, но и боятся”, — отмечают бойцы.

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