Бійці на висотах тримають фланги, аби не дати росіянам перекрити основні дороги до Бахмута

Бахмут потерпає від чисельних атак росіян, а вулиці перетворюються на поле бою. Окупанти не полишають надій загарбати його, та в них теж бракне сил для атак по всій лінії фронту. Поки ж сконцентрували їх на Бахмуті, наші оборонці, які стоять на околицях сусідніх населених пунктів, хіба потерпають від візитів диверсійних груп противника, йдеться в ТСН.

Бійці неподалік Бахмута на пануючій висоті, тому усю лінію наступу ворога контролюють згори. Хлопці тримають фланги, аби не дати росіянам перекрити основні дороги до Бахмута.

Бійці кажуть, такого шаленого і обіцяного росіянами наступу, яким ті лякали по всій лінії фронту, на цій ділянці не відчули геть. “Поки тільки слова і махання шашками, але ми до нього готові”, - переконують бійці.

Ще й снарядів поменьшало у росіян суттєво, бо все або вистріляли ще торік, або знищили сили оборони, точковими ударами. “Останнім часом йшла тільки піхота на штурми без підтримки артилерії. Щоб почала працювати арта треба безуспішних атак декілька годин, для того аби вони повали застосовувати артилерію, і то, в дуже невеликій кількості”, - додають хлопці.

Єдине, що дошкуляє бійцям на цій ділянці - аеророзвідка ворога. Росіяни теж користуються новітніми дронами аби бачити, що коїться на наших позиціях. Позиція, на якій працюють захисники, окопана та укріплена ще з часів ООС. Тому солдати у ній можуть довго стримати окупантів, бо і тил прикритий і вона на горі. Їм видно будь-який рух по лінії фронту навіть без додаткового обладнання. Взяти цю висоту ворогу однозначно буде складно, так само, як і обійти, у цьому бійці не мають сумніву. “Росія, це не та Росія, яка була на початку війни. До того ж, вони нас не лише поважають, а й бояться”, - зазначають бійці.

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