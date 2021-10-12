Едва не угорели: во Львовской области из огня спасли детей

Едва не угорели: во Львовской области из огня спасли детей

Владельца квартиры, которая горела, госпитализировали с термическими ожогами.

На Львовщине пожарные спасли из огня трех человек, среди них — двое детей.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 12 октября.

Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки в городе Новояворовск. На момент прибытия спасателей дом уже был полностью охвачен огнем, а из окна выбивался черный густой дым.

Спасатели вывели на свежий воздух 80-летнего владельца квартиры. А с помощью пожарной автолестницы сняли жителей квартиры этажом выше. Двух детей с симптомами отравления угарным газом пришлось госпитализировать. Также в больницу с ожогами лица забрали и владельца квартиры, где произошел пожар.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова вся квартира на 3 этаже была охвачена огнем", — сказал Игорь Курус, представитель ГУ ГСЧС Львовской области.

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