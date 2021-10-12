Ледь не вчаділи: у Львівській області з вогню врятували дітей

Ледь не вчаділи: у Львівській області з вогню врятували дітей

Власника квартири, яка горіла, госпіталізували із термічними опіками.

На Львівщині пожежники врятували з вогню трьох людей, серед них - двоє дітей.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 12 жовтня.

Зайнялася квартира на третьому поверсі п’ятиповерхівки у місті Новояворівськ. На момент прибуття рятувальників оселя вже була повністю охоплена вогнем, а з вікна вибивався чорний густий дим.

Рятувальники вивели на свіже повітря 80-річного власника квартири. А за допомогою пожежної автодрабини зняли мешканців квартири поверхом вище. Двох дітей із симптомами отруєння чадним газом довелося шпиталізували. Також до лікарні з опіками обличчя забрали і власника квартири, де сталася пожежа.

“На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику вся квартира на 3 поверсі була охоплена вогнем”, - сказав Ігор Курус, речник ГУ ДСНС Львівської області.

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