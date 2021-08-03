Исчезло солнце: в Якутии из-за масштабных пожаров посреди дня наступила темнота (видео)

В Якутии уже выгорело более 1 млн га леса.
В России, где бушуют масштабные лесные пожары, в Якутии из-за густого дыма посреди дня наступила темнота.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Жуткие кадры выложили в сеть местные жители — все окутано густой пеленой черного дыма, а с неба падает пепел. Из-за нулевой видимости в нескольких районах остановили тушение пожаров, так как самолеты не смогли подняться в небо.
В Якутии уже выгорело более миллиона гектаров леса — и пожары не прекращаются. В регионе зафиксировали более полутора сотен новых очагов возгораний.